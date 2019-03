DINAMO - HERMANNSTADT 2-0 // Nistor face o mare promisiune fanilor: „La vară veți vedea adevărată față a lui Dinamo!”

Dan Nistor, 30 de ani, căpitanul lui Dinamo, a dat asigurări după victoria cu Hermannstadt, 2-0, că roș-albii vor arăta mult mai bine începând cu sezonul viitor. „Am făcut ce ne-a spus Mircea, am bătut foarte bine fazele fixe. Asta am făcut, am început bine și am înscris de două ori. Ne-am relaxat în repriza secundă, la avantajul scorului, dar asta putea să ne coste pe final. Ne bucurăm că s-a terminat cu bine. ...

