Vasile Miriuță s-a răzbunat pe reporteri după meciul pierdut cu Dinamo: „De ce mă provoci?”

Vasile Miriuță s-a enervat pe jurnaliști la finalul partidei pierdute cu Dinamo, scor 0-2, din etapa a 3-a din play-out.„Am făcut aceleași greșeli pe care le-am făcut și cu Chiajna. S-a jucat meciul în primele 15 minute. Am luat două goluri din două acțiuni. Am avut prima repriză vreo 20 de minute în care am jucat bine, iar în a doua repriză am fost peste ei. ...

