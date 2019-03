Bobiță și Dorel din Las Fierbinți schimbă mașinile ca pe cămăși! Și-au luat ”tancuri”…

14:50

Noua Lege a Pensiilor prevede ca pensionarii care au o pensie mai mică de 600 de lei să primească şi o indemnizație socială, anunţă stiripesurse.ro. Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, pot beneficia de „indemnizaţia socială pentru pensionari, pensionarii sistemului public de pensii şi pensionarii sistemului militar […]