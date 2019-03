Horoscop 30 martie 2019. Capricornii au parte de neplăceri pe plan sentimental

20:20

Dani Mocanu a avut prima reacție, după ce concerul lui, de la Sala Palatului, s-a anulat zilele trecute. Cântărețul a explicat când va urca din nou pe scenă. „Nu s-a anulat nimic, doar am amânat pentru o altă dată. Ideea este că am un program foarte încărcat acum şi am anulat nu doar Sala Palatului, […] Post-ul De ce nu mai are loc concertul lui Dani Mocanu, la Sala Palatului. „Ţinând cont de faptul că am fost scos de sub control judiciar… ” apare prima dată în Libertatea.ro.