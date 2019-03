Ora Pământului ("Earth Hour")

21:40

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri că reuniunea în format cvadrilateral România-Bulgaria-Grecia-Serbia are o semnificaţie aparte pentru România, din perspectiva exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene."Această reuniune are o semnificaţie aparte pentru România din perspectiva exercitării în prezent a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. În acest context am reiterat obiectivele şi rezultatele de etapă ale mandatului României, precum şi sprijinul ţării noastre pentru dinamizarea parcursului european al Balcanilor de Vest. Am subliniat preocuparea noastră pentru consolidarea coeziunii şi solidarităţii europene, demers menit să asigure sustenabilitatea proiectului european şi să consolideze relevanţa UE pentru cetăţenii săi. Am subliniat abordarea ambiţioasă şi totodată realistă a României în gestionarea unui mandat dificil la nivelul UE, marcat de procesul Brexit, proximele alegeri europarlamentare, dezbaterile privind viitorul Europei, dar şi negocierile pe tema viitorului cadru financiar multianual. Invitaţii bulgar şi grec m-au asigurat de susţinerea neechivocă a priorităţilor şi acţiunilor pe care le organizăm în timpul Preşedinţiei României a Consiliului UE. Totodată, am constatat cu satisfacţie convergenţa poziţiilor pe tema unor dosare importante, precum viitoarea proiecţie bugetară a UE, consolidarea politicilor care contribuie direct la coeziunea blocului comunitar şi susţinerea procesului de extindere", a spus Dăncilă după reuniunea în format cvadrilateral România-Bulgaria-Grecia-Serbia, care a avut loc vineri la Palatul Snagov.Ea a adăugat că România pledează în continuare pentru menţinerea angajamentului UE pentru procesul de extindere - "catalizator al democratizării, reconcilierii şi bunăstării regionale"."În acest sens, am reafirmat sprijinul ţării noastre pentru avansarea perspectivei europene a Serbiei şi a celorlalte state angajate ferm pe calea aderării europene. Vom continua să lucrăm în parteneriat în sprijinul menţinerii dinamicii pozitive a extinderii, respectiv pentru îndeplinirea angajamentelor UE în acest proces şi pentru încurajarea şi susţinerea reformelor în ţările vizate. Am salutat angajamentul Serbiei în ceea ce priveşte asumarea rolului de partener responsabil în asigurarea securităţii regionale şi avansarea parcursului său european al cărui succes va antrena cu siguranţă democratizarea, reconcilierea, dar şi apropierea de UE în întreaga regiune. Serbia poate conta pe sprijinul politic şi tehnic al României în direcţia aderării la UE", a spus şefa Guvernului.Premierul Dăncilă a menţionat că Declaraţia de la Bucureşti, un document adoptat în cadrul reuniunii, "este expresia angajamentului ferm al ţărilor noastre de a colabora îndeaproape pentru edificarea unei regiuni prospere şi stabile", racordată la valorile şi standardele europene."Cooperarea noastră intră astăzi într-o nouă etapă, rezultatele dezbaterilor şi viziunea noastră privind cooperarea viitoare se regăsesc în declaraţia comună a celor patru demnitari, primul document de acest tip adoptat în acest format. Declaraţia de la Bucureşti este expresia angajamentului ferm al ţărilor noastre de a colabora îndeaproape pentru edificarea unei regiuni prospere şi stabile, racordată la valorile şi standardele europene. Ea consfinţeşte totodată interesul nostru comun pentru promovarea proiectelor de interconectare a cooperării regionale care facilitează integrarea europeană şi racordarea Balcanilor de Vest la valorile şi standardele europene", a afirmat aceasta. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Antonia Niţă, editor online: Simona Aruştei)