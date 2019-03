VIDEO Roger Federer a câştigat duelul generaţiilor în semifinale la Miami. Schimb fabulos de mingi în meciul cu Shapovalov

01:00

Joi, 28 martie, 2019, Ambasada României înStatele Unite ale Americii a găzduit o dezbatere pe marginea cărţiiambasadorului George Cristian Maior, Primul spion american: Eroismul tragic allui Frank Wisner. (America’s First Spy: The Tragic Heroism of Frank Wisner).Frank Wisner, o legendă a spionajului american, a fost unul dintre primiioccidentali care au anticipat Războiul Rece.