Zina Dumitrescu, primele imagini de la crematoriu. Creatoarea de modă va fi incinerată astăzi

17:10

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, propune suplimentarea studiilor pentru elevii care înregistrează decalaje în acumulări faţă de programa pe care au parcurs-o. Propunerea face parte din proiectul de modificare a sistemului de învăţământ, lansat vineri în dezbatere publică. „Ne confruntăm de mai mulţi ani cu rezultate nu tocmai fericite la examenul de evaluare naţională după clasa […] The post Ecaterina Andronescu anunță un an suplimentar de studii pentru acești elevi appeared first on Cancan.ro.