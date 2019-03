PROBLEME la celebra SS. Un procuror a vrut să plece

15:50

Trotinetele electrice pentru adulti aduc restaurantul la usa clientilor. Lipsa timpului sau comoditatea ii fac pe romani sa se transforme in clienti fideli ai serviciilor de livrare la domiciliu. Aplicatiile mobile dedicate livrarilor la domiciliu sunt din ce in ce mai solicitate, iar industria ofera noi oportunitati de lucru pentru cei care detin un vehicul. Ce rol are trotineta electrica in ecuatie si ce poate ea aduce nou in aceasta industrie care a explodat in ultimii ani? Food Delivery este una din cele mai infloritoare afaceri in Romania si in toata lumea, inregistrand cresteri spectaculoase in ultimii ani. Dezvoltarea platformelor online, optimizarea tehnologiilor digitale, aparitia vehiculelor electrice rapide, rezistente si economice sunt toate motive pentru ascensiunea ultra-rapida a business-urilor de food delivery. Trotineta electrica: Cel mai potrivit mijloc de transport pentru food deliveryLumea se schimba rapid si pentru a face fata acestei realitati, industriile se muleaza si ele pe cerintele noi ale utilizatorilor. Toate lumea vrea ca totul sa fie mai ieftin, mai rapid si mai accesibil. De aceea, clientii prefera totul online. Din aceleasi considerente, afacerile de tip Food Delivery se dezvolta tot mai mult. Au aparut aplicatii speciale care permit clientilor sa comande rapid mancare la domiciliu. Antreprenorii inteleg tot mai mult cat de important este sa se alinieze noilor tendinte si investesc in dezvoltarea website-urilor mobile-friendly, in aplicatii digitale si in solutii logistice convenabile. Din punct de vedere al antreprenorilor, trotinetele electrice pentru adulti economisesc timp si bani. Pentru ca sunt usor de inteles si de utilizat livratorii nu au nevoie de traininguri speciale sau de permis de conducere. Aceste trotinete adulti pot revolutiona modul in care se realizeaza livrarile la domiciliu in marile orase din tara. Ele injumatatesc costurile de livrare ale unui restaurant si ajuta la cresterea profiturilor, fiind mult mai eficiente decat bicicletele clasice lente sau masinile care se intepenesc la primul dop din trafic. Unul din cele mai importante aspecte ale unui business de food delivery tine de logistica. Daca mancarea nu ajunge la timp la usa cumparatorului, firma isi pierde din credibilitate. In cazul in care costurile propriu-zise cu livrarea sunt prea mari, afacerea nu mai este atat de profitabila. Cum concurenta pe piata de food delivery a devenit din ce in ce mai acerba, doar cei ce reusesc sa furnizeze cele mai bune servicii, sa devina eficienti, sa fie punctuali si sa reduca la minim cheltuielile de livrare vor putea avea succes si profit. In acest context trotineta electrica aduce o serie de avantaje: - elimina cheltuielile cu combustibilul - este o solutie ecologica, fara emisii toxice - se reincarca simplu (chiar si acasa) - este silentioasa in functionare - presupune costuri de intretinere extrem de mici. Trotinete electrice pentru adulti: Solutii logistice pentru restaurante cu livrare la domiciliuIn ziua de azi cand lumea se afla intr-o permanenta miscare, posibilitatea de a comanda mancare acasa ori la birou a devenit mai populara decat oricand. Aplicatiile de food delivery nu se limiteaza la burgeri, cartofi prajiti si kebab, ci prezinta meniul diferitelor restaurante inscrise in cursa de livrare mancare la domiciliu. Exista restaurante de top si firme de catering cu mancare sanatoasa, raw-vegan sau specialitati culinare deosebite. Si asta extinde foarte mult oferta. Daca planificati sa lansati un nou serviciu de livrare la domiciliu pentru clientii dumneavoastra sau doriti sa va imbunatati serviciul actual de food delivery, este important sa investiti in mijlocul potrivit de transport. In functie de alegerile pe care le faceti pe partea de logistica, afacerea dumneavoastra poate deveni profitabila sau nu. Bicicleta electrica si trotineta electricaIn ultimii ani bicicleta a fost cel mai popular mijloc de transport pentru livrari la domiciliu. Trotineta electrica vine puternic din urma si aduce numeroase beneficii pentru livratori si restaurante. Este o optiune 100% ecologica, ceea ce poate ajuta la conturarea unei imagini mai bune pentru un restaurant. Grija fata de mediu este o chestiune din ce in ce mai prezenta pe buzele oamenilor si cu siguranta clientii vor aprecia pozitia firmei de la care isi comanda mancare. Trotineta electrica are costuri de livrare foarte mici. Nu implica taxe de drum sau cheltuieli cu combustibilul. Firmele pot angaja livratori foarte tineri si mai putin experimentati pentru ca nu este nevoie de permis de conducere. Structura si constructia unei trotinete electrice ii permit sa fie usor de manevrat chiar si in centrul Bucurestiului la ore de varf. Comparativ cu bicicleta electrica, trotineta are dimensiuni mai compacte si este mai rapida. Cum functioneaza serviciul food delivery si cine pune la dispozitie vehiculul?Restaurantele si firmele de catering pot alege sa faca livrari la domiciliu cu vehicule si angajati proprii. Dar unul din cele mai noi trenduri in aceasta directie este folosirea platformelor mobile de food delivery si operarea prin agenti livratori parteneri. Practic acum orice persoana care are nevoie de un job part time, full time, seara sau in weekend, avand o trotineta electrica sau o bicicleta electrica poate alege sa faca livrari la domiciliu. In acest caz trotineta electrica apartine agentului livrator. Foodpanda si Ubereats sunt doar doua platforme de mobile food delivery cu care puteti alege sa colaborati in acest sens. Jobul este ideal pentru studenti sau pentru cei care isi cauta un al doilea loc de munca, temporar sau pe termen lung. Doua trotinete adulti perfecte pentru food delivery 1. Trotineta electrica pliabila Xiaomi Mi M365 Electric Scooter FBC4004GL, Autonomie 30 Km, Viteza 25 Km/h, versiunea europeana (+ 2 anvelope + 2 camere) (Negru)Specificatii tehnice: - Motorizare de 6.7 inch, cu putere 500W maxim - Viteza maxima 25 km/ h si 18km/ h in modul croaziera - Franare ABS pe roata frontala, disc cu frana mecanica pe roata din spate - Capabila sa urce pante cu inclinatie de 14 grade - Limita de greutate: 100 kg - Greutate: 12.5 kg - Consum energetic: 1.1 KWh/ 100 km - Sistem pliabil - Display viteza Cu un design minimalist si detalii rosii contrastante, Xiaomi M365 este trotineta electrica de care ai nevoie pentru livrari la domiciliu in timp scurt si intr-un mod economic. Mecanismul de pliere este inteligent si unic: ghidonul se fixeaza pe bara de protectie din spate, ceea ce permite agentului livrator sa ridice si sa transporte cu usurinta vehiculul in modul "arhiva". Cand faci livrari cu bicicleta electrica esti nevoit sa o lasi afara, sa o legi/ desfaci ca sa nu fie furata. Acest lucru inseamna timp pierdut si oricum nu poti avea garantia ca ea nu va fi intr-adevar sustrasa. In plus, trebuie sa gasesti un loc potrivit pentru a o "parca". In schimb, trotineta electrica Xiaomi M365 se pliaza simplu si rapid astfel ca o poti lua cu tine in lift sau pe scari. Nu este foarte usoara pentru ca are 12.5 kg, dar te poate insoti pana la usa clientului si este destul de manevrat. Constructia este una in care poti avea incredere, cu aliaj din aluminiu de cea mai buna calitate, sudura robusta, plastic solid. Toate cablurile sunt acoperite si incastrate, iar imaginea exterioara este una eleganta, ingrijita si practica. Sub sasiu se afla un motor de 250W si un acumulator Litiu ion de 280Wh ce asigura o viteza maxima de pana la 25 km/h si o autonomie de 30 kilometri, suficient pentru o zi sau o jumatate de zi de livrare. Sistemul de franare este dual, format din E-ABS antilock frontal si disc mecanic de frana amplasat pe roata din spate. Acest lucru permite oprirea rapida a vehiculului la mai putin de 4 metri. Atunci cand livrarile se fac intr-un oras aglomerat, siguranta capata noi conotatii. Motorul poate atinge 500W si are un cuplu maxim de 16Nm care va permite sa va deplasati rapid si sa escaladati pante cu inlinare pana la 14 grade. Farul cu LED puternic, foarte luminos si cu obiectiv de focalizare este foarte util in conditii de luminozitate scazuta. Daca ti-ai propus sa faci livrari de mancare la domiciliu cateva ore pe seara pentru un ban in plus, poti folosi cu incredere trotineta electrica Xiaomi. Ea este pravazuta de asemenea cu un far rosu pe spate care porneste si clipeste cand apesi frana, ca cei din spatele tau sa-ti cunoasca intentia si sa fii mai protejat. Anvelopele pneumatice de 8.5 inch inseamna ca Xiaomi M365 poate face fata micilor denivelari de pe traseul urban. Este stabila si iti ofera un grad inalt de confort, absorbind socurile de impact. Aplicatia mobila implicita iti permite sa fii la curent in orice moment cu durata de viata a bateriei, ca sa poti sa-ti gestionezi cat mai bine timpul si durata curselor de livrare. Tot din aplicatie poti sa vizualizezi viteza medie, sa controlezi viteza de croaziera si acceleratia. Daca limita de greutate este de 100 kg, inseamna ca va trebui sa iei in calcul, pe langa greutatea ta, geanta cu mancarea pe care o vei livra la domiciliu. Puncte forte trotineta electrica Xiaomi M365 pentru food delivery - Este rapida - Are pret accesibil - Este sigura (cu E-ABS si franare pe disc in spate) - Este interactiva (poate fi folosita impreuna cu aplicatia mobila) - Dotata cu anvelope pneumatice - Faruri LED pentru o buna vizibilitate - Sistem de pliere simplu - Constructie solida si design frumos 2. Trotineta electrica Joyor F5S, Viteza maxima 40 Km/h, Autonomie 75 Km, Motor 500 W (Negru) = 2900 leiSpecificatii tehnice scuter electric Joyor F5SPutere motor: 500W - Baterie 12 Ah Lithium Ion - Autonomie 40 km, distanta maxima 75 km - Greutate 13.5 kg - Sistem de franare pe tambur - Roti de 8 inch - Roata pneumnatica in fara si din cauciuc solid in spate - Limita maxima de greutate: 120 kg - Functie special pilot automat si zero start - Board panel cu ecran iluminat Spre deosebire de trotineta electrica Xiaomi 365, Joyor este mai scumpa dar , dar mai rapida, mai puternica si mai solida. Bateria rezista pe o distanta mai mare, ceea ce inseamna ca daca vrei sa faci food delivery full-time, este mai bine sa optezi pentru acest model ca sa ai garantia autonomiei. Cu siguranta nu vrei sa ramai in pe jos tocmai cand esti in mijlocul unei livrari.Apoi, Joyor suporta o greutate mai mare decat Xiaomi - 120 kg fata de 100 kg, ceea ce este din nou un avantaj pentru agentii livratori mai ponderali. Nu uitati ca trebuie sa tineti cont si de greutatea gentii de livrare (cu portiile de mancare). Si aceasta trotineta electrica se pliaza pentru a fi cat mai usor de manevrat in lift ori in metrou. Din punct de vedere al sigurantei, Joyor bifeaza excelent la toate capitolele desi este un model care poate prinde o viteza foarte mare. Sistemul de franare cu tambur, dimensiunea placii de picior, modul de control al vitezei (tragaci, cu ajutorul degetului aratator de la mana dreapta), materialele calitative ale celor doua roti si inaltimea reglabila sunt principalele aspecte ce recomanda Joyor ca trotineta ideala pentru food delivery. Autonomia bateriei este foarte buna, dar variaza in functie de greutate, viteza, gradul de inclinare al pantei si calitatea suprafetei de parcurs. In afara de Joyor F5S si Xiaomi Mi M365 exista si alte modele de trotinete electrice pentru adulti pretabile pentru food delivery. Dar in general cand urmeaza sa faceti o astfel de achizitie este important sa aveti in vedere limita de incarcare, viteza si autonomia, caracteristici de tin de siguranta si constructie. ConcluzieDe putin timp clasicele trotinete adulti pe doua roti au avut parte de o revenire in forta. Cu o singura diferenta. Acum sunt electrice. Drept rezultat, au devenit o alegere extrem de populara pentru soferii livratori de mancare. Cel mai mare avantaj al trotinetelor electrice este dimensiunea. In afara de faptul ca sunt extrem de usoare, ele se si pot plia. Aceste calitati contribuie la imbunatatirea livrarilor, pentru ca livratorii isi pot lua trotineta cu ei in restaurante, metrou, lifturi, direct pana la usa clientilor. Sunt compacte, agile, versatile si mult mai ieftine comparativ cu masinile electrice. Sunt pregatite sa duca industria de food delivery la un "next level".