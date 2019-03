Ultima oră. Soția a făcut anunțul despre Mihai Constantinescu din spital

20:20

S-a aflat ce pedeapsă a primit profesoara din Cluj care a întreținut relații intime cu un minor de 11 ani. De profesie sociolog la un centru din Cluj-Napoca, Maria Moldovan a făcut, în urmă cu câteva luni, o pasiune de neînţeles pentru puştiul de 11 ani. Scenele de sex s-ar fi petrecut în în satul Rediu, […] The post Ce pedeapsă a primit profesoara din Cluj, care a întreținut relații intime cu un minor de 11 ani appeared first on Cancan.ro.