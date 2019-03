Baschet - NBA: Campioana Golden State Warriors, învinsă la Minnesota

11:20

Actriţa şi scriitoarea Kate O'Mara, pe numele real Frances Meredith Carroll, s-a născut la 10 august 1939, la Leicester, centrul Angliei, potrivit www.imdb.com.A debutat pe scenă în 1963, în piesa "Negustorul din Veneţia" de William Shakespeare. Au urmat roluri precum Elvira din comedia "Fantoma, dragostea mea", în 1974, Lady Macbeth în "Macbeth" (1982), Cleopatra în tragedia shakesperiană "Antoniu şi Cleopatra" (1982), Goneril în "Regele Lear" (1987).Pe marele ecran s-a evidenţiat în filmul de groază "The Vampire Lovers", din 1970, în regia lui Roy Baker şi în parodia "The Horror of Frankenstein", acelaşi an, regizată de Jimmy Sangster.A avut un succes remarcabil în seriale de televiziune. Printre acestea se numără "The Brothers", realizat de BBC, în care a apărut în sezonul 1975-1976, "Triangle" (1981-1982), "Howards" Way" (1989-1990) şi "Doctor Who" (1985-1987).Totuşi, cel mai faimos rol al său a rămas Cassandra "Caress" Morell, din popularul serial american "Dynasty".Ultimul rol al său pe scenă a fost în adaptarea pentru teatru a romanului poliţist "Moarte pe Nil", semnat de Agatha Christie.A fost vegetariană şi o apărătoare înfocată a drepturilor animalelor.Kate O'Mara a fost căsătorită de două ori, întâi cu Jeremy Young în 1966, de care a divorţat zece ani mai târziu, apoi cu Richard Willis, în 1993. Nici cea de-a doua căsnicie nu a fost cu noroc, aceasta dizolvându-se în 1996.A publicat patru cărţi, dintre care două romane, "When She Was Bad" şi "Good Time Girl", precum şi două lucrări autobiografice: "Vamp Until Ready" şi "Game Plan: A Woman's Survival Kit".Kate O'Mara a încetat din viaţă la 30 martie 2014, la vârsta de 74 de ani într-un azil pentru bătrâni din Sussex, sudul Angliei. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu) Sursa foto: www.imdb.com