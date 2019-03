România şi Bulgaria vor să constituie un grup de lucru comun pentru diminuarea importului de maşini vechi

13:20

În mai multe zeci de oraşe din ţară, la sediile a mai multor instituţii şi nu numai, se va stinge sâmbătă seara lumina, timp de 60 de minute, pentru a sărbători Ora Pământului, fiind organizate şi alte evenimente de conştientizare a importanţei protejării planetei.* ARAD"Ora Pământului" va fi marcată şi în judeţul Arad, de peste 800 de copii din corurile Programului Naţional Cantus Mundi.Aproximativ 500 de copii din 10 coruri vor cânta în faţa Primăriei Arad, simultan cu 300 de copii şi tineri din cinci coruri care se vor întâlni în Piaţa Regele Mihai I din oraşul Pecica.Începând cu ora 20,30, copiii vor interpreta cântece special selectate pentru acest moment şi, în acelaşi timp, se va întrerupe iluminatul în zonele în care au loc manifestările.* BIHOROra Pământului va fi sărbătorită sâmbătă, în judeţul Bihor, de peste 750 de copii din corurile Programului Naţional Cantus Mundi, de la ora 20,30.La Oradea, peste 600 de copii din 10 coruri vor cânta în Parcul 1 Decembrie din Oradea, simultan cu 150 de copii şi tineri de la Liceul Teoretic "Constantin Şerban" din Aleşd.Copiii şi tinerii, alături de coordonatorii corurilor, familii şi prieteni, vor interpreta cântece special selectate pentru acest moment şi, în acelaşi timp, se va întrerupe iluminatul în zonele de organizare a evenimentelor.Ca şi la ediţiile anterioare, tinerii voluntari din Rotaract Club Oradea şi Interact Oradea, împreună cu cei din Comunitatea Scoutiştilor Orionini, vor aranja pe aleile din parc, de la ora 19, sute de gulguţe cu lumânărele şi vor coordona aprinderea lor pe durata orei de stingere a luminilor.Cu sprijinul primăriei, se vor stinge parţial luminile din centrul oraşului, luminile exterioare şi de iluminat ambiental din parc şi se vor aprinde, timp de o oră, lumânări ca simboluri legate de folosirea cu atenţie a resurselor naturale şi accentuarea unui mod de viaţă sustenabil. Programul se va încheia cu jonglerii cu foc.* BISTRIŢA-NĂSĂUD"Ora Pământului" va fi sărbătorită, sâmbătă seara, în municipiul Bistriţa şi în oraşul-staţiune Sângeorz-Băi, cu sprijinul elevilor din clasele primare şi al preşcolarilor, care doresc să îi impulsioneze pe adulţi să stingă lumina timp de 60 de minute şi să vină în centrele celor două localităţi, pentru a se alătura acţiunilor dedicate acestei zile.Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, în intervalul orar 20,30 - 21,30, iluminatul public va fi oprit, iar cetăţenii sunt invitaţi să pedaleze, alături de elevi, atât pe trei biciclete eco, care produc energie verde, cât şi în cadrul unui tur ciclist care va cuprinde zona centrală şi mai multe artere rutiere importante din oraş.Manifestările vor fi completate cu o lansare de lampioane a voluntarilor Asociaţiei "Cercetaşii bistriţeni" şi cu un spectacol de lumină şi foc susţinut de trupa Sirius.În oraşul-staţiune Sângeorz-Băi, provocarea legată de "Ora Pământului" a venit din partea a două grădiniţe, care îi îndeamnă pe sângeorzeni să stingă lumina de acasă şi să vină sâmbătă seara în parcul central, unde le-au pregătit cântece, lampioane şi un foc de tabără."Invităm locuitorii oraşului să stingă lumina şi să petreacă o oră în aer liber la o plimbare prin oraş, împreună cu prietenii, vecinii, familia, colegii, să protejeze natura, să recicleze, să folosească mai mult sursele regenerabile de energie şi să încerce să-şi schimbe obiceiurile de consum. În parcul oraşului va fi pregătit un foc de tabără, iar preşcolarii vor intona cântece şi vor înălţa lampioane. Sperăm să impulsionăm locuitorii oraşului să ia atitudine şi să îşi creeze obiceiuri mai prietenoase cu mediul, pe care să le menţină cel puţin până la următoarea ediţie Earth Hour", se arată în mesajul postat pe Facebook de către organizatori.* CONSTANŢAPersoanele cărora le pasă de mediu sunt aşteptate sâmbătă seară în Parcul Arheologic Constanţa pentru marcarea evenimentului Ora Pământului, care în acest an se desfăşoară sub sloganul "Cine n-are verde, pierde!", au anunţat organizatorii acţiunii, asociaţia neguvernamentală Mare Nostrum."Pe 30 martie, între orele 20,30-21,30, ONG Mare Nostrum organizează evenimentul dedicat Orei Pământului, eveniment care în acest an se desfăşoară sub sloganul 'Cine n-are verde, pierde!'. Scopul evenimentului este de a trage un semnal de alarmă privind consumul iraţional de energie, cât şi de a atrage atenţia asupra lipsei spaţiului verde din Constanţa. Toţi constănţenii cărora le pasă de mediu sunt aşteptaţi în Parcul Arheologic Constanţa", a informat Mare Nostrum.Conform sursei menţionate, în cadrul evenimentului, vor fi amplasate lumânări, atât pe marginea aleilor - pentru a marca drumul, cât şi pe spaţiul verde. Lumânările vor fi aşezate astfel încât să reprezinte diverse simboluri stilizate şi mesaje ce sunt în directă legătura cu natura şi cu protecţia mediului: 60+, "Verde-n fa?ă", forme de copaci şi flori. Voluntarii Mare Nostrum au lucrat aproape trei luni pentru a construi suporturile de lumânări, cu multă îndemânare şi migală.Dincolo de această activitate, organizaţia neguvernamentală va lansa online o campanie cu privire la lipsa spaţiului verde din Constanţa."Campania se va concentra în jurul unor fotografii din diferite zone ale oraşului, unde spaţiul verde a fost decimat, pentru a reliefa diferenţa între cum arătau acele zone acum 20 de ani şi cum arată acum. În acest fel, va fi accentuat conceptul de #20yearschallenge, o adaptare a conceptului viral #10yearschallenge", potrivit Mare Nostrum.Organizaţia le recomandă participanţilor să îşi lase lampioanele acasă, aprinderea lor în perimetrul evenimentului fiind strict interzisă.* COVASNAMunicipiul Sfântu Gheorghe marchează pentru al unsprezecelea an consecutiv "Ora Pământului", alături de alte oraşe din lume care participă la această acţiune menită să atragă atenţia asupra necesităţii protejării mediului şi resurselor Planetei.Reprezentanţii Primăriei Sfântu Gheorghe au anunţat că sâmbătă seara, între orele 20,30 - 21,30 iluminatul public ca fi oprit în Piaţa Libertăţii şi au îndemnat locuitorii oraşului să se alăture acestei iniţiative."Municipiul Sfântu Gheorghe se alătură pentru al unsprezecelea an consecutiv mişcării mondiale "Ora Pământului". Timp de o oră, iluminatul public în Piaţa Libertăţii va fi oprit, iar membri ai Asociaţiei de Tineret "Ecou" şi ai Corului "Cantus Mundi" vor interpreta cântece în limbile română şi maghiară. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 30 martie, în intervalul 20,30 - 21,30. Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe face apel la locuitori să stingă şi ei luminile sâmbătă seara pentru o oră", se arată într-un comunicat de presă al Primăriei.* DÂMBOVIŢAPrimăria Municipiului Târgovişte împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Teatrul Tony Bulandra organizează, sâmbătă, o acţiune intitulată "Dăruieşte naturii din energia ta", pentru a marca Ora Pământului.Manifestările vor avea loc în Piaţa Tricolorului din Târgovişte, de la ora 20,30."Alături ne vor fi: Cantus Mundi; Handpan România; corurile Sonoris şi Fluturaşii de la Liceul de Arte Bălaşa Doamna, dirijor - prof. Maria Iancu şi prof. Elena Tudose şi nu în ultimul rând, Florile Dalbe de la Şcoala Gimnazială Prof. Paul Bănică. Timp de o oră, vom avea parte de distracţie, voie bună şi surprize, fără a apela la alte surse de energie decât propria stare de bine. Repertoriul serii va cuprinde cântece româneşti şi internaţionale, cunoscute publicului larg", se arată într-un comunicat al Teatrului Tony Bulandra din Târgovişte.În document se mai arată că evenimentul se desfăşoară sub sloganul internaţional "Dăruieşte naturii din energia ta" şi este menit să sensibilizeze consumatorii de energie electrică în faţa problemei dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea acestui tip de energie."Ora Pământului se organizează în ultima sâmbătă din luna martie a fiecărui an, începând cu anul 2007 şi constă în stingerea luminii şi oprirea aparatelor electrocasnice neesenţiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali, cât şi de instituţii. În prezent, comunitatea de susţinători ai acestui demers a atins peste 2 miliarde de oameni, în peste 7.000 de oraşe, din peste 180 de ţări", se mai precizează în comunicatul Teatrului Tony Bulandra din Târgovişte.Alte două instituţii din judeţ, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească, au anunţat că vor participa la Ora Pământului."Participăm la acest demers internaţional invitându-vă să petreceţi o oră în cadrul celui mai important obiectiv turistic din judeţul Dâmboviţa. Astfel, sâmbătă, 30 martie 2019, între orele 17,00 - 18,00, intrarea va fi liberă în cadrul Ansamblului Monumental Curtea Domnească Târgovişte", se arată într-un comunicat al Complexului Naţional Muzeal Curtea Domnească din Târgovişte.* DOLJPrimăria municipiului Craiova se alătură, sâmbătă seara, instituţiilor publice din ţară care sărbătoresc, în mod simbolic, "Ora Pământului" (Earth Hour), eveniment organizat cu scopul conştientizării comunităţii în ceea ce priveşte impactul negativ asupra mediului înconjurător cauzat de consumul exagerat de resurse energetice, şi participă prin stingerea luminilor în zona centrală a oraşului.În intervalul orar 20.30 - 21.30, se vor stinge luminile la sediile Primăriei Craiova din strada A.I. Cuza nr. 7 şi nr. 1 - sediul central şi sediul Palace, iluminatul stradal care cuprinde Piaţa "Mihai Viteazu", parcul din faţa magazinului Mercur şi Biserica Sf. Treime.Ora Pământului va fi marcată, de Primăria municipiului Craiova, şi printr-un recital susţinut de elevi de la Liceul de Artă "Marin Sorescu" şi Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin", îndrumaţi de dirijorul Zamfir Florian George, în Sala de Consiliu a primăriei, începând cu ora 20.30. "Este important să dăm chiar noi un semnal şi să ne alăturăm acestei campanii ce are un impact major la nivel mondial, iar mesajul transmis este de la an la an tot mai clar şi vizează problemele cauzate de schimbările climatice şi consumul exagerat de resurse. Cu toţii trebuie să înţelegem că este nevoie de măsuri urgente pentru a proteja sănătatea Planetei şi a generaţiilor ce vor urma", a declarat primarul Craiovei, Mihail Genoiu.În Craiova, organizatorii din acest an propun către publicul larg un eveniment compus din mai multe activităţi desfăşurate în zona centrală a oraşului, precum expoziţii cu generatoare de energii regenerabile şi cu produse fabricate din materiale reciclabile.* HARGHITAInspectoratul Judeţean de Jandarmi Harghita şi Primăria Miercurea Ciuc participă, sâmbătă, la Campania "Ora Pământului", cele două instituţii implicându-se periodic în astfel de acţiuni.Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Harghita va stinge luminile sâmbătă seara, excepţie făcând doar sistemul operaţional şi dispeceratul unităţii, pentru a nu fi afectate misiunile specifice."Trăieşte în armonie cu natura şi micşorează-ţi impactul asupra mediului' este mesajul campaniei 'Ora pământului', la care se alătură în acest sfârşit de săptămână jandarmii harghiteni. La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita acţiunea va fi marcată sâmbătă, 30 martie a.c., între orele 20.30-21.30, prin stingerea luminilor interioare şi oprirea aparaturii electronice aflată în stand-by. Excepţie va face sistemul comunicaţional şi dispeceratul unităţii pentru a nu afecta capacitatea operaţională şi misiunile ce revin instituţiei", a precizat purtătorul de cuvânt al IJJ Harghita, Gheorghe Suciu.Jandarmeria Harghita a participat în mod constant la campanii ce au avut ca scop protejarea mediului înconjurător alături de O.N.G.-uri, instituţii publice sau reprezentanţi ai mass-media, cum ar fi acţiuni de ecologizare sau plantare arbori.Şi Primăria Miercurea Ciuc se alătură campaniei "Ora Pământului", viceprimarul Fuleki Zoltan precizând pentru AGERPRES că iluminatul public va fi întrerupt timp de o oră, la fel cum s-a întâmplat şi în anii precedenţi.* HUNEDOARAIluminatul public de pe mai multe străzi din apropierea Castelului Corvinilor, din Hunedoara, dar şi cel din curtea exterioară a monumentului istoric, va fi stins, sâmbătă seara, pentru a marca astfel "Ora Pământului", au anunţat autorităţile locale.Pe timpul celor 60 de minute dedicate evenimentului, în curtea castelului, un grup de tineri voluntari de la "Cercetaşii României" va scrie pe jos, cu ajutorul unor gulguţe cu lumânări aprinse, numele municipiului Hunedoara."Ora Pământului" va fi marcată şi în municipiul Deva, unde vor fi stinse luminile la sediile primăriei, casei de cultură, la şcolile şi liceele din ora, precum şi cele din zona Bisericii Ortodoxe "Naşterea Maicii Domnului", de pe strada Mihai Eminescu,.Un grup format din 85 de copii vor concerta apoi în curtea bisericii menţionate în cadrul unui eveniment organizat de Programul Naţional Cantus Mundi, coordonat de Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin".În timpul recitalului, curtea lăcaşului de cult va fi luminată de gulguţe cu lumânări aprinse* OLTIluminatul stradal pe principalele artere din Slatina va fi stins sâmbătă seara, pentru o oră, municipiul alăturându-se astfel evenimentului "Ora Pământului"."Ca în fiecare an, în ultima sâmbătă din luna martie, Primăria Municipiului Slatina susţine protecţia planetei şi se alătură evenimentului 'Ora Pământului' pe care îl vom marca (...) prin stingerea iluminatului stradal pe arterele principale timp de o oră în intervalul 20:30-21:30", a anunţat Primăria Slatina, printr-o postare pe facebook.* SATU MAREInspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Satu Mare se alătură şi în acest an iniţiatorilor acţiunii internaţionale "Ora Pământului", urmând să stingă lumina şi să oprească aparatele electronice, potrivit unui comunicat de presă al instituţiei."Jandarmeria Română se alătură şi în acest an iniţiatorilor acţiunii internaţionale 'Ora Pământului', precum şi demersurilor Guvernului României de a mobiliza în număr cât mai mare instituţiile publice, cu scopul atragerii atenţiei asupra problemelor de mediu actuale: poluarea, încălzirea globală şi folosirea resurselor finite pentru satisfacerea consumului din ce în ce mai ridicat de energie. Astfel, în semn de susţinere , sâmbătă, 30 martie a.c., între orele 20.30 - 21.30, toate unităţile Jandarmeriei Române vor participa activ la acţiune, prin stingerea luminilor şi oprirea aparaturii electronice în sediile acestora, excepţie făcând doar sistemul comunicaţional şi dispeceratul unităţilor pentru a nu afecta capacitatea operaţională şi misiunile ce revin instituţiei", precizează sursa citată.Potrivit sursei citate, Jandarmeriei Române îi revin prin Legea 550/2004, privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, atribuţii în domeniul protecţiei mediului înconjurător, al florei şi faunei, în responsabilitatea sa aflându-se şi zonele care au statut de arie naturală protejată, de pe teritoriul României.* TIMIŞMunicipiul Timişoara, "Capitala Earth Hour România" în anul 2013, marchează Ora Pământului 2019 printr-o diversitate de evenimente care se vor desfăşura în Piaţa Unirii, cel mai aşteptat moment fiind spectacolul "Ielele nopţii", care îmbină dansul cu focul.Cei care doresc, pot urmări de la ora 20,00 bolta cerească, prin telescoapele astronomice montate în Piaţa Unirii, iar de la ora 20,30, coruri de copii vor susţine un spectacol în cadrul Programului Naţional Cantus Mundi, manifestările fiind încheiate de Amaris Agni, care vor susţine, de la ora 21.30, spectacolul "Ielele nopţii".Ediţia din acest an a Orei Pământului este organizată de municipalitatea timişoreană, prin Casa de Cultură a Municipiului, în parteneriat cu Ministerul Culturii şi cu Societatea Română pentru Astronomie Culturală.* TULCEAPeste 100 de baloane cu leduri vor fi lansate, sâmbătă seara, de copiii care vor participa la manifestările organizate cu prilejul Zilei Pământului, în Piaţa Tricolorului din municipiul Tulcea.Potrivit organizatoarei evenimentului, profesoara Valentina Radu, acţiunea va începe în jurul orei 20.00, cu un spectacol susţinut de trupe de dans premiate recent la un concurs internaţional desfăşurat în Bulgaria."Avem pregătite 100 de baloane cu led-uri care vor fi lansate la finele spectacolului", a menţionat Valentina Radu.Mai multe instituţii publice din Tulcea vor marca, sâmbătă seara, Ziua Pământului stingând lumina. Printre acestea se află Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Agenţia de Protecţie a Mediului şi Primăria municipiului Tulcea."Primăria municipiului Tulcea face un apel către toţi consumatorii casnici pentru a stinge lumina în data de 30.03.2019, între orele 20,30- 21,30. Vă invităm să stingeţi luminile în casele dumneavoastră şi ieşiţi la o plimbare nocturnă cu bicicleta sau pe jos cu familia şi prietenii", a scris pe pagina de socializare primarul Constantin Hogea.* VÂLCEAPrimăria municipiului Râmnicu Vâlcea se alătură instituţiilor publice şi organizaţiilor din întreaga lume care marchează "Ora Pământului" şi sâmbătă, pentru al nouălea an consecutiv, va opri iluminatul public din centrul oraşului între orele 20,30 şi 21,30, au anunţat reprezentanţii instituţiei.Aceştia au precizat că în cele 60 de minute, în Scuarul Mircea cel Bătrân vor avea loc o serie de manifestări pregătite în special de elevi de la mai multe şcoli din municipiu.Printre aceste acţiuni se numără prezentarea piesei de teatru "Micul Prinţ", pusă în scenă de actorii Teatrului Municipal "Ariel", un recital muzical oferit de 100 de copii în cadrul Proiectului coral naţional "Cantus Mundi", precum şi o sesiune de observaţii astronomice prin intermediul telescopului mobil ce va fi operat de membrii Asociaţiei Astro Club.De asemenea, vor avea loc ateliere de desene tematice fluorescente, de lectură la lumina lumânării şi a felinarelor, spre finalul celor 60 de minute de întuneric, participanţii urmând să realizeze, din lumânări şi "gulguţe", harta României şi logoul "60+".Cum judeţul Vâlcea este unul dintre marii poluatori din ţară, la această iniţiativă a Primăriei Râmnicu Vâlcea sunt invitaţi să se alăture atât cetăţenii oraşului, cât şi instituţiile publice şi societăţile comerciale şi sâmbătă, 30 martie, să stingă lumina la domiciliile şi la sediile proprii între 20,30 şi 21,30.* VRANCEAPeste 500 de lampioane vor fi lansate în acest an în Piaţa Unirii din Focşani pentru a marca "Ora Pământului", iar iluminatul public va fi întrerupt pe tronsonul Big - Ceasul Rău pentru 60 de minute, potrivit Primăriei Municipiului Focşani.Conducătorii auto care traversează zona centrală a oraşului în acest înterval de timp sunt avertizaţi de autorităţi să se asigure astfel încât să nu existe niciun fel de incidente."Începând cu ora 20,30, iluminatul public de pe tronsonul Big - Ceasul Rău va fi închis pentru 60 de minute. Cu această ocazie, atenţionăm cetăţenii, dar mai ales conducătorii auto care traversează zona centrală în perioada mai sus amintită, să se asigure astfel încât să nu existe niciun fel de incidente. Având în vedere succesul de care s-a bucurat ediţia din 2018, pentru acest an am hotărât să suplimentăm numărul lampioanelor care vor fi oferite gratuit participanţilor, de la 300 la 500 de bucăţi", a precizat primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă.În intervalul 20,30 - 21,30, în Piaţa Unirii va avea loc un concert de muzică corală în cadrul Programului Naţional Cantus Mundi. Recitalul va fi sustinut de Corul "Pastia" al Ateneului Popular. Pentru prima dată, va urca pe scenă şi corul de copii al Ateneului "Maior Gheorghe Pastia".Bugetul alocat de primărie în acest an pentru achiziţia lampioanelor a fost de 2.000 de lei.Ora Pământului va fi sărbătorită şi la Panciu, unde localnicii sunt invitaţi să participe la trei evenimente, dintre care două vor avea loc pe esplanada din Parcul Central al oraşului. Elevii a două licee din oraş vor realiza aici ilustraţia de lumânări PANCIU 60+, în timp ce Corul de Cameră Cantabile al Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu va susţine un recital muzical, sub genericul Cantus Mundi - Ora Pământului.Al treilea eveniment intitulat "Dăruieşte naturii din energia ta!", se va desfăşura tot între orele 20,30-21,30, şi constă într-o plimbare pe traseul Monumentul Eroilor - strada Nicolae Titulescu - Bulevardul Independenţei - strada. Mihail Kogălniceanu - strada Ciprian Porumbescu - Monumentul Eroilor. AGERPRES / (AS - autori: Marian Buga, Eugenia Paşca, Tina Dumitrescu, Nona Jalbă, Oana Mălina Negrea, Cornelia Dumitru, Maria Mitrică, Gina Ştefan, Sorin Blada, Cristina Matei, Gheorghe Pietrar, Otilia Halunga, Luisiana Bîgea, Ramona Dincă, Dana Lepădatu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)