Este oficial! Ce se întâmplă cu asigurările RCA. Toți șoferii trebuie să afle asta

10:10

Ora de vară este în prezent implementată în peste 70 de state ale lumii şi afectează peste un miliard de oameni anual. Totuşi, începutul şi sfârşitul orei de vară variază de la o ţară la alta. Uniunea Europeană a adoptat ora de vară folosită în Anglia – anume, din ultima duminică a lunii martie până […] The post Mai trece sau nu România la noapte la ora de vară?! Anunțul oficial făcut appeared first on Cancan.ro.