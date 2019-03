Un turist a murit după ce s-a lovit la cap, în Masivul Piatra Craiului

11:10

21 de ani de relația. Poate că, acum 20 de ani, nimeni nu ar fi crezut că relația dintre Oana și Viorel Lis va fi atât de lungă. Mai mult ca sigur că nimeni nu ar fi pariat pe o asemenea relație longevivă, însă realitatea demonstrează că Oana și Viorel sunt un cuplu ”sudat”. Cei […] The post Decizie bulversantă. Oana și Viorel Lis au făcut anunțul tranșant, după 7 ani de căsnicie: „Da, e adevărat” appeared first on Cancan.ro.