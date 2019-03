Fotbal: FC Barcelona a câştigat derbyul Cataloniei, în La Liga

17:20

Premierul britanic Theresa May ar putea cere parlamentului de la Londra să voteze a patra oară asupra acordului de retragere din Uniunea Europeană, potrivit unor informaţii preluate de AFP de la BBC. Parlamentarii urmează să dezbată luni diferite scenarii pentru Brexit, după ce miercurea trecută niciuna din cele opt variante supuse la vot nu a întrunit majoritatea.Acordul pentru Brexit a fost respins a treia oară de parlament, vineri, cu 344 de voturi împotrivă şi 286 pentru - o diferenţă mai mică decât la precedentele încercări de adoptare. "Cel puţin ne îndreptăm în direcţia corectă", a declarat presei un purtător de cuvânt al prim-ministrului."Poziţia guvernului este că noi considerăm că noi considerăm că modalitatea optimă de a respecta referendumul (din 2016 pentru Brexit - n. red.) este să realizăm acordul" a declarat sâmbătă pentru BBC preşedintele Partidului Conservator, Brandon Lewis. El a respins ideea unui guvern de uniune naţională, sugerată de o deputată conservatoare, arătând că demisia cabinetului May "nu modifică aritmetica parlamentară".Mai multe ziare britanice susţin că May are în vedere să ofere deputaţilor o alternativă: acordul propus de May sau un alt proiect, care ar duce la ieşirea din UE în condiţii mai moderate. Şefa cabinetului speră să convingă astfel euroscepticii din partidul de guvernământ, care consideră că acordul negociat de ea cu Bruxellesul timp de doi ani nu pune capăt destul de clar legăturilor cu UE.În lipsa oricărui acord, Brexit-ul se va produce pe 12 aprilie. AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor online: Ada Vîlceanu)