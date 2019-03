Ce cuvinte a putut să îi scrie Cătălin Botezatu, pe coroana funerară, Zinei Dumitrescu: „Te…”

12:40

Relația dintre Zina Dumitrescu și Cătălin Botezatu a fost una specială. Distrus de durere după moartea creatoarei de modă, Cătălin Botezatu a postat un mesaj emoționant în mediul online. Cătălin Botezatu scris că Zina Dumitrescu este "dincolo de suferința omenească" și că a trăit frumos. Totodată, Cătălin Botezatu recunoaște că nu poate descrie vreodată tot […]