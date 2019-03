Escrocheria modeling, la doi pași de poliție

16:50

Sergiu Mârza din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Arad a fost reținut de procurori sub acuzația de contrabandă cu țigări. Reținerea subofițerului a fost realizată în noaptea de vineri spre sâmbătă. Polițistul ar fi fost prins cu circa 30 de baxuri de țigări de contrabandă pe care le-ar fi transportat cu un microbuz. Cercetările privind activitatea infracțională […]