Baschet - NBA: Oklahoma City şi San Antonio Spurs, calificate în play-off

Bărbatul cercetat pentru ultraj, după ce a ameninţat, cu un cuţit, poliţiştii care au încercat să-l legitimeze deoarece făcea scandal, a fost reţinut, potrivit Poliţiei Capitalei.Bărbatul de 47 de ani i-a ameninţat, sâmbătă, cu un cuţit, pe poliţiştii de siguranţă publică de la Secţia 10 Poliţie, care au fost obligaţi să folosească armamentul din dotare pentru a-l imobiliza.Aflaţi pe un bulevard din sectorul 3, poliţiştii l-au oprit pentru a-l legitima deoarece acesta "consuma băuturi alcoolice şi se manifesta agresiv în spaţiul public"."Pentru imobilizare, poliţiştii au folosit spray iritant lacrimogen şi, întrucât bărbatul a devenit mai agresiv şi i-a ameninţat cu un obiect tăietor-înţepător, au folosit armamentul din dotare, trăgând în plan vertical 3 focuri de avertisment, fără a rezulta victime sau pagube materiale. Bărbatul a fost imobilizat, încătuşat şi condus la sediul Secţiei 10 Poliţie. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj", a precizat Poliţia Capitalei. ORA 12:29 Bărbat cercetat pentru ultraj după ce i-a ameninţat cu un cuţit pe poliţişti Un bărbat de 47 de ani este cercetat pentru ultraj după ce i-a ameninţat, sâmbătă, cu un cuţit, pe poliţiştii de siguranţă publică de la Secţia 10 Poliţie, care au fost obligaţi să folosească armamentul din dotare pentru a-l imobiliza, informează Poliţia Capitalei.Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în jurul orei 09.30. Potrivit sursei citate, aflaţi pe un bulevard din sectorul 3, poliţiştii au oprit pentru a legitima un bărbat "care consuma băuturi alcoolice şi se manifesta agresiv în spaţiul public"."Pentru imobilizare, poliţistii au folosit spray iritant lacrimogen şi, întrucât bărbatul a devenit mai agresiv şi i-a ameninţat cu un obiect tăietor-înţepător, au folosit armamentul din dotare, trăgând în plan vertical 3 focuri de avertisment, fără a rezulta victime sau pagube materiale. Bărbatul a fost imobilizat, încătuşat şi condus la sediul Secţiei 10 Poliţie. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj", precizează Poliţia Capitalei. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, Diana Dumitru, editor: Cătălin Alexandru, editori online: Ada Vîlceanu, Alexandru Cojocaru) ***UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.