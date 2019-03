Ce a pățit o femeie din Iași într-un taxi: „Când i-am dat 100 de lei, taximetristul a început să mă înjure”

16:50

Circulația pe secția București – Târgovişte, la kilometrul feroviar 4+200 de metri, între Chitila şi Giuleşti, este întreruptă duminică, după ce un bărbat a fost lovit mortal de tren, informează Centrul Infotrafic. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române informează că pe secţia de cale ferată 301Q Bucureşti – Târgovişte, la kilometrul feroviar […]