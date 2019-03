INEDIT! Clasamentul în care România este a doua în Europa. Daea e fericit

10:30

Andrei Postolache, considerat una din marile speranţe ale politicii din Iaşi, dar şi din ţară, la momentul lansării candidaturii pentru Primăria Iaşi, a anunţat că va demisiona, la începutul săptămânii viitoare, din USR şi din Consiliul Local Iaşi.Postarea lui Andrei Postolache în care îşi anunţă demisia:„La începutul săptămânii viitoare îmi voi depune demisia din Consiliul Local și din USR. E cel mai bine, pentru cauză, și ziua de ieri m-a ajutat să ajung la concluzia asta.A fost o decizie care m-a ținut trez până dimineață, pentru că în scurta mea carieră politică am făcut întotdeauna ce am crezut că e bine și nimic altceva, și tot ce am sperat și făcut am sperat sincer și cu tot sufletul pentru Iași, urmându-mi principiile, și pentru tot ce nu mi-a ieșit cum am sperat eu sau voi e doar vina mea și a nimănui altcuiva, și o să o port asta cu mine pentru totdeauna, cu tot binele și tot ce nu a fost bine la un loc. Asta nu se duce, asta rămâne, și e normal să rămână, și nu mă plâng. Nu m-am temut, și nu mă tem de nimic, dar acum e timpul pentru alții. Nu mă țin de nicio funcție, nu asta mă face cine sunt, și nu aveam niciun plan de a ieși la pensie bugetar de lux. Dacă aș fi vrut asta, mă duceam și eu în parlament când toți se așteptau să o fac, însă pentru mine implicarea politică a avut întotdeauna un scop strict local și o dată de expirare, dată pe care nu am cunoscut-o însă până azi, când e clar că e mai bine ca să nu mai fiu eu acolo în față. Cei care mă cunosc știu asta despre mine și știu cum gândesc. Realizez azi că rolul meu în viața publică a fost de a face parte din startul mișcărilor politice curate și oneste care au început în 2016 la Iași, înaintea multor alte orașe, și de a face niște primi pași. Mă încurajează enorm faptul că azi sunt sute și mii de tineri la noi în oraș implicați activ în USR, PLUS și alte mișcări civice și politice curate. E timpul lor și bravo lor. Sper că o cărămidă am pus și noi la ceea ce avem azi și dacă ar fi așa, doar asta ar fi de ajuns ca să zic că s-a meritat, dar eu cred că au fost mai multe. Cine nu încearcă, nu dezamăgește și nu supără pe nimeni. Dacă ar fi fost în 2016 un sfert din energia care e acum în oraș, nici nu m-aș fi gândit vreodată să fiu eu ăla care să facă un pas atât de străin de mine, către politică, un pas care a venit cu tot felul de costuri personale, dar și cu nenumărate emoții pozitive care m-au îmbogățit pentru întotdeauna, toate datorită vouă, oamenilor cu care am mers pe drumul ăsta. Dacă atunci disperarea pentru starea Iașului m-a făcut să fac ceva ce nu-mi stătea în fire, trebuie să am și azi înțelepciunea de a ști când să fac un pas necesar în spate, nu pentru confortul meu, ci pentru binele comun. Îl fac cu inima împăcată.Mulțumesc pentru tot ce am realizat împreună, pentru toată susținerea și pentru toate criticile, îmi pare rău pentru momentele când nu m-am ridicat la înălțimea așteptărilor voastre. Am făcut întotdeauna pe cât de bine am știut, după cum am crezut că e datoria mea și după cum mi-au cerut principiile. Nu regret nicio secundă implicarea, implicarea e vitală, însă acum e mai bine pentru noi toți să fie alții în față, bucata mea e gata. Eu mă întorc la profesie, la lumea privată, unde e locul meu.Adio pe partea asta, ținem legătura pe orice altceva are de a face cu dezvoltarea și creșterea Iașului, orașul nostru.Cu respect și întotdeauna cu speranță,Andrei”, scrie acesta pe Facebook.