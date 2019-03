Derby pentru primul loc al play-out-ului în Copou!

09:40

Jale mare în România.. Potrivit primelor informații, un bărbat care se afla pe partea carosabilă a fost lovit de un autoturism. O persoană a sunat la 112 și a anunțat evenimentul rutier. Accidentul rutier s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în zona haltei Nistorești, după ce un bărbat a fost lovit de un […] The post Jale mare în România. Autoritățile au făcut anunțul tragic: A MURIT appeared first on Cancan.ro.