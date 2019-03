PĂRINŢI ŞI COPII TALENTAŢI: Tudor şi Nae Caranfil

11:30

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD), Cristian Balaj, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că Liga Profesionistă de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal nu au avut în 2018 nicio comandă pentru efectuarea unor teste pentru fotbalişti, precizând că lucrurile se vor schimba în acest an.Agenţia Naţională Anti-Doping din România beneficiază în acest an de un buget "record", după cum precizează Balaj, ceea ce va duce la un număr mult mai mare de testări ale sportivilor români faţă de anii precedenţi.Cristian Balaj a afirmat că Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) va ridica în scurt timp suspendarea laboratorului de la Bucureşti, ceea ce ar reduce semnificativ cheltuielile privind testele antidoping pentru sportivii români, acum probele fiind duse la alte laboratoare din Europa. Pentru testarea unui sportiv, România cheltuie în acest moment, în medie, 1.000 de lei.În urma unei anchete amănunţite, Agenţia Mondială Antidoping a suspendat Laboratorul de la Bucureşti la 29 noiembrie 2017 pentru falsificarea rezultatelor unor teste antidoping efectuate de sportivi români. Principalii vizaţi de investigaţia WADA au fost directorul Laboratorului, Valentin Pop, şi fosta directoare adjunctă Mirela Zorio, ambii destituiţi din funcţii în 2017.Întrebat dacă în cariera de arbitru a avut vreodată suspiciunea că unul sau mai mulţi jucători ar fi consumat substanţe dopante, Balaj a afirmat că a avut îndoieli la un meci al echipei FC Argeş, ulterior autorităţile găsind efedrină la unul dintre conducătorii grupării piteştene.În opinia preşedintelui ANAD, mai important decât câştigarea unei medalii pentru România este să demonstrezi, ulterior, că acea medalie a fost obţinută în mod corect.AGERPRES: După ieşirea din activitate multă lume vă vedea continuând în sfera fotbalului ca preşedinte de club sau preşedinte de federaţie. Ce v-a determinat să alegeţi lupta împotriva dopajului?Cristian Balaj: Am rămas alături de sport, am primit invitaţia fostului ministru al Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, de a face parte din cabinetul dumnealui având calitatea de consilier din ianuarie 2017, imediat după ce m-am retras. Am lucrat la proiectul de organizare a EURO 2020 alături de miniştrii care au fost, pentru că am rămas şi în cabinetul doamnei ministru Ioana Bran, ulterior şi la Bogdan Matei, cu care am colaborat foarte bine. Alături de Gică Popescu am încercat să dezvoltăm tot ceea ce înseamnă infrastructură, baza sportivă şi să asigurăm, alături de ceilalţi membri ai consiliului interministerial, condiţiile necesare pentru EURO 2020.AGERPRES: Ce înseamnă pentru dumneavoastră că aţi venit la preşedinţia ANAD după Graţiela Vâjială, cu o experienţă foarte mare în lupta împotriva dopajului? Aţi discutat cu dânsa, v-aţi sfătuit?Cristian Balaj: Am discutat, dar nu foarte multe amănunte, mi-a făcut o prezentare generală, sunt bucuros că agenţia este la un nivel ridicat şi este şi meritul ei, atât timp cât oamenii de aici sunt foarte competenţi, colaborăm bine, am ajuns să îi cunosc pe toţi, o să şi întregim echipa, pentru că mai sunt persoane care vin alături de noi. De asemenea, colaborez foarte bine şi cu celelalte federaţii, pentru că există o dorinţă unanimă, aceea de a lupta împotriva dopajului.AGERPRES: Care sunt principalele dumneavoastră obiective la şefia ANAD?Cristian Balaj: Chiar dacă laboratorul este o entitate separată, am insistat şi am subliniat faptul că este esenţial să funcţioneze acest laborator în România, pentru că acum se cheltuiesc sume foarte mari pentru transportul probelor către laboratoarele din Europa, Atena, Seibersdorf sau Koln, şi aceşti bani ar putea fi folosiţi pentru a preleva şi a se face analize atunci când laboratorul din România va fi redeschis.AGERPRES: Ce înseamnă mai exact, cât pierde România pentru că nu funcţionează laboratorul? Cât se cheltuie pentru analizele probelor unui sportiv?Cristian Balaj: Preţurile diferă, pentru că dacă avem, pentru analizele de urină vorbim aici de preţurile de la Atena, 655 de lei, pentru hormonul de creştere 730, pentru factorii de eliberare a hormonilor de creştere avem undeva la 600 lei. Aceste analize sunt făcute şi în funcţie de ceea ce urmărim, în funcţie de planul nostru, în funcţie de comenzile federaţiilor, dar putem să calculăm o medie de 1.000 de lei pentru o probă.AGERPRES: Şi câte probe se fac într-un an?Cristian Balaj: Anul trecut s-au făcut 1.300, anul acesta numărul probelor va fi mult mai mare, pentru că avem un buget record al agenţiei, ceea ce este îmbucurător, şi faptul că eu am fost numit în funcţie fără să fac parte dintr-un partid politic demonstrează dorinţa Guvernului de a avea un sport curat şi de a recredibiliza Agenţia Naţională Anti-Doping şi de de a recâştiga laboratorul care a fost pierdut.AGERPRES: Aveţi cunoştinţă dacă laboratorul va fi redeschis curând?Cristian Balaj: Nu aş vrea să fie considerată o declaraţie politică, dar cunoscând efortul depus de către cei de la Guvern, care au fost şi reprezentanţi ai României la seminarul WADA din Lausanne de anul acesta, şi participând la discuţiile cu reprezentanţii WADA, unde cerinţele României au fost ferme şi în concordanţă cu realităţile şi realizările făcute în dezvoltarea laboratorului, pentru că au fost făcuţi paşi foarte importanţi, şi merită felicitaţi atât cei de la laborator şi toţi cei de la Guvern, a fost exprimată o opinie a celor de la WADA prin care s-a asigurat că laboratorul va fi redeschis.AGERPRES: S-a rostit şi o dată la care va fi redeschis?Cristian Balaj: A fost vorba de câteva săptămâni, dar atât timp cât nu vedem documentul semnat, pentru că ei au o reticenţă, chiar şi redusă, atunci când există posibilitatea de 1% de a nu se redeschide, sau apar impedimente care duc la ridicarea suspendării laboratorului, atât timp cât există această posibilitate, îşi lasă o marjă de siguranţă. Dar din discuţiile avute, spuneau că în câteva săptămâni laboratorul va fi redeschis şi vreau să îi felicit pe cei de la laborator şi de la Guvern care au depus eforturi intense. Nu vreau să folosesc nume, chiar dacă îi cunosc pe cei care s-au implicat, pentru că nu aş vrea ca această declaraţie să fie catalogată ca un lobby politic. Dacă va fi aşa, termenul termenul comunicat de cei de la WADA se apropie.AGERPRES: Vorbeam despre probele recoltate anul trecut şi anul acesta, îmi puteţi spune câte vor fi făcute în acest an?Cristian Balaj: V-am spus că este un buget record al agenţiei acordat de către Guvernul României şi există acest semn de întrebare legat de redeschiderea laboratorului, pentru că nu e totuna să cheltuim bani pe transport sau pe prelevări, şi de aceea nu pot să vă dau un număr exact. Dar îl vom comunica la finalul anului, chiar dacă îl cunoaştem de acum noi, cei de la agenţie. Pentru că nu trebuie să lansăm cifre şi câte analize şi câte probe se vor efectua pentru a nu pune în gardă pe participanţii la competiţiile sportive. Şi tot ceea ce ar implica o anunţare, o informare prealabilă a controlului, trebuie evitată, pentru că sportivii nu trebuie să ştie dacă există şanse reale de a se face o prelevare sau nu. Şi atunci noi anunţăm cifrele doar la finalul anului. Ceea ce pot să vă garantez este că e un buget enorm, există un interes enorm din partea Guvernului în a avea un sport curat şi să dezvoltăm şi să-i încurajăm pe cei care muncesc curat.AGERPRES: Practic, redeschiderea laboratorului ar fi o veste bună şi pentru ANAD, pentru că nu aţi mai cheltui atât de mulţi bani...Cristian Balaj: În primul rând avantajează sportul românesc şi pe noi cei de la Agenţia Naţională Anti-Doping din România, cei care facem prelevările şi luptăm în combaterea dopajului participând nu doar la acel control, precum şi la programe educaţionale şi de prevenire.AGERPRES: La finalul anului vor fi alegeri la conducerea WADA, aţi discutat cu ministrul polonez al Sportului, care este desemnat candidatul european la aceste alegeri, ce planuri are?Cristian Balaş: Am discutat, ne-am întâlnit de pe vremea când era un alt ministru la tineret şi sport, pentru că a fost prezent în România în perioada doamnei Ioana Bran, şi am participat la discuţii. E îmbucurător faptul că România a fost alături de cel care a câştigat de aceste alegeri preliminare, fiind desemnat polonezul ca reprezentant al Europei şi am fost invitaţi la Strasbourg la o masa oficială pentru un grup restrâns de patru miniştri, ceea ce demonstrează că ministrul polonez va fi alături de România şi va fi susţine tot ceea ce înseamnă dezvoltarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi a laboratorului. Are ca priorităţi reorganizarea forului mondial cu programe specifice. Din punctul nostru de vedere lucrurile sunt foarte clare, noi vom fi alături de el şi el a promis că va fi aproape de tot ceea ce înseamnă lupta împotriva dopajului în România.AGERPRES: Care este opinia dumneavoastră în privinţa antidopingului, sunteţi de acord cu ideea domnului Ţiriac, care spune că la prima abatere cei care se dopează ar trebui scoşi definitiv din viaţa sportivă sau ar merita o a doua şansă?Cristian Balaj: Orice om merită o a doua şansă, dar într-adevăr, depinde şi ceea ce faci. Avem ţări precum Italia, în care dopajul este o infracţiune şi sancţiunile sunt infinit mai drastice. Cu toate acestea, Italia demonstrează că poate avea rezultate mult mai bune la nivel sportiv decât România. Din punctul meu de vedere, trebuie să avem grijă să îi reabilităm ca persoane fizice dacă nu şi ca sportivi pe cei care au greşit. Trebuie să îi sprijinim, să îi încadrăm, să îi repoziţionăm în societatea românească, pentru că avem nevoie de ei şi, repet, fiecare om are nevoie de a doua şansă.AGERPRES: Ce părere aveţi despre cazurile din haltere, România riscând să piardă şase locuri cotă la Jocurile Olimpice din cauza unor cazuri de dopaj din 2013?Cristian Balaj: Situaţia de la haltere demonstrează că am ales calea corectă atunci când am decis să înaintăm proiecte europene pe finanţare Erasmus, unde dorim să dezvoltăm agenţia noastră şi să lucrăm la tot ceea ce înseamnă programe educaţionale pentru prevenţie şi informare, a copiilor, părinţilor sportivilor, antrenorilor şi să le aducem la cunoştinţă riscurile la care se supun. Aici sperăm să avem sprijin din partea factorilor de decizie, pentru că noi deja am depus proiectele. Este important să conştientizăm că nu este suficient să cânte imnul pentru ţara ta, este important ca atunci când a cântat imnul, tu ca sportiv, după ce eşti controlat, să demonstrezi că ai câştigat pe merit acea medalie.AGERPRES: În cariera de arbitru aţi avut vreodată bănuiala că un jucător sau o echipă au folosit substanţe dopante?Cristian Balaj: Acum, că am mai multe informaţii şi dând timpul înapoi, având amintirile încă vii în memorie, pot spune că au existat suspiciuni, şi îmi aduc aminte de un joc al celor de la FC Argeş. Nu întâmplător din perioada în care au fost arestaţi conducătorii acelei echipe s-au găsit substanţe în dulapul lor acasă, care probabil că au fost folosite de jucători. Şi vorbim de substanţe interzise. Vorbesc de cazul FC Argeş cu Penescu şi Făcăleaţă. Parcă efedrină sau pseudoefedrină au găsit, nu mai ştiu exact. Nu ştiu controalele la ce nivel erau atunci, dar sigur nu erau la nivelul de acum.AGERPRES: Dar acum, credeţi că mai există dopaj în fotbalul românesc, de-a lungul timpului s-a vorbit despre FC Argeş, la care aţi făcut şi dumneavoastră referire, dar şi despre Steaua, în perioada Reghecampf?Cristian Balaj: Eu de Reghecampf nu am spus nimic. Nu înseamnă că dacă foloseşti un lichid dintr-un recipient sau dintr-o sticlă, neapărat te şi dopezi. Poţi să faci o vitaminizare corectă, acceptată, conform legilor. Din punctul meu de vedere, la echipele care reprezintă România în competiţiile europene şansele de a se dopa sunt foarte mici, şi şansele să se dopeze şi să nu fie prinşi sunt foarte mici. Controalele nu se fac doar la nivel naţional, ci şi la nivel internaţional. Eu nu am motive să am suspiciuni în ceea ce priveşte cazuri de dopaj. Şi sunt liniştit, pentru că lucrăm la capitolul prevenţie, educaţie şi, alături de cei de la ligă şi de la federaţie, avem controale care reprezintă calea cea mai înţeleaptă şi mai sigură de a demonta anumite intenţii de dopaj. Vorbim de acea situaţie ca atunci când conduci o maşină, când te pregăteşti să iei carnetul, ştii că nu ai voie să depăşeşti viteza legală, dar cu toate acestea o depăşim. Dar uneori suntem mai ponderaţi şi foarte atenţi şi o facem pentru că ştim că e posibil să ne prindă radarul şi ne suspende permisul. Aşa se întâmplă şi la lupta împotriva dopajului. Motivul principal pentru care sportivii la un nivel ridicat nu se dopează este pentru că există Agenţia Naţională Anti-Doping, care vine în sprijinul federaţiilor, al ligii lor şi cluburilor şi îi protejează pe cei care muncesc corect, sancţionând-i pe cei care se dopează.AGERPRES: Cum staţi la capitolul fotbal, câte controale se fac şi dacă intenţionaţi să măriţi numărul de controale?Cristian Balaj: Este uşor să măreşti numărul de controale, pentru că au fost exagerat de puţine anul trecut. Au fost 17 controale tot anul. Am avut o discuţie cu cei de la Liga Profesionistă de Fotbal şi cu cei de la federaţie şi sunt fericit să avem o colaborare. Noi, din bugetul pe care îl avem, precis îi vom sprijini pentru a avea acea stare de linişte şi normalitate în rândul conducătorilor de cluburi în ceea ce priveşte dopajul, pentru că vom efectua controale.AGERPRES: Există conducători din fotbalul românesc care au suspiciuni legate de dopaj al altor jucători?Cristian Balaj: Am văzut discuţii de genul acesta, dar conform legii, federaţiile şi ligile trebuie să aibă prevăzuţi bani din bugetul lor pentru prelevare de probe şi educaţie în ceea ce priveşte dopajul şi să vină comenzi şi din partea lor pentru efectuarea controalelor. Aşa cum anul trecut celelalte federaţii sportive au făcut comenzi către Agenţia Naţională Anti-Doping în peste 735 de cazuri. Liga şi Federaţia nu au avut nicio comandă, dar de anul acesta colaborarea va fi diferită şi trebuie să fie fericiţi că există persoane care fac tot posibilul pentru o colaborare corectă.AGERPRES: Au motivat lipsa comenzilor şi prin faptul că nu au sume alocate de la bugetul de stat?Cristian Balaş: Nu îi împiedică nimeni să ceară bani de la Ministerul Tineretului şi Sportului.AGERPRES: Credeţi că şi arbitrii ar trebui testaţi având în vedere faptul că au probe fizice pentru evaluare?Cristian Balaj: În cunoştinţă de cauză vorbesc şi spun că arbitrii de fotbal sunt foarte responsabili şi conştienţi. Dacă folosesc anumite vitamine atunci când sunt teste fizice sau înaintea unor jocuri, vorbim doar de o vitaminizare acceptată şi legală. Cel mai important la un arbitru este confortul psihic şi luciditatea care trebuie să o aibă în timpul jocului. După care vine şi pregătirea fizică. Atât timp cât anumite vitamine ar putea aduce prejudicii în ceea ce priveşte concentrarea sau luciditate, un arbitru niciodată nu o să le folosească. Eu cred că dacă avem un buget, în primul rând trebuie să ne concentrăm pe educaţie, să ajungem la copii, la părinţi, la viitoarele generaţii şi prevenţie, prin acele controale efectuate la sportivii care participă şi aduc medalii României.AGERPRES: Aţi fost considerat un om corect ca arbitru, aţi muncit la această imagine, care ar fi sfatul dumneavoastră pentru un sportiv care merge la Jocurile Olimpice în ceea ce priveşte dopajul?Cristian Balaj: Există viaţă şi după ce ai încheiat cariera sportivă. Acea perioadă este mult mai lungă decât cea de sportiv şi este cel puţin la fel de importantă, motiv pentru care trebuie să ai grijă ca după ce închei cariera sportivă să rămâi un om sănătos. Şi spun asta pentru că există persoane de sex feminin care au folosit substanţe interzise şi care ulterior, după ce s-au lăsat, au născut copii cu malformaţii, am avut cazuri de deces, sau avem sportivi care au câştigat medalii şi a căror imagine este pătată, pentru că s-a descoperit că au fost dopaţi. Din punctul meu de vedere este de preferat să participi şi să pierzi, fiind curat, decât să câştigi trişând.