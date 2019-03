POLI IAȘI - GAZ METAN, liveTEXT de la 17:30 » Poli Iași și Gaz Metan luptă azi pentru locul 1 în play-out » Echipele probabile

10:30

Și FCSB, și Craiova mizează pe puști extrem de interesanți în lupta la titlu: Man, Tănase, Coman vs Cicâldău, Mihăilă, Bărbuț.FCSB - CRAIOVA e azi, 20:30, pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro.E mare derby pe Arena Națională din București! Se întâlnesc echipele cu cele mai bune ofensive în cele 28 de runde.FCSB are 52 de goluri marcate, iar CS Universitatea 45. ...