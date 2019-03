Guvernul Theresa May riscă să se prăbuşească după impasul privind Brexit

14:20

„E un referendum care nu are încă obiect şi are o zonă foarte largă, ca şi cum am întreba dacă sunteţi de acord cu lupta împotriva încălzirii globale. Justiţia, în mod evident, presupune activităţi multiple. Ea a dovedit că are şi unele dimensiuni utile şi altele care ţin de jocurile politice şi sunt unii dintre martorii acestor jocuri politice. Acum practic Klaus Iohannis se joacă cu o poveste care este permisă de Constituţie, pentru că aşa cum arată şi CCR, el are dreptul să stabilească oricân...