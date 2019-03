Leş: Dacă ajungi la situaţia de război, lucrurile se complică; industria de apărare este la pământ

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a declarat că, în cazul unei situaţii de război, lucrurile s-ar complica pentru România, însă a dat asigurări că Armata are stocuri de armament şi muniţie pentru a rezista până la intervenţia partenerilor din NATO.Într-un interviu acordat duminică postului Realitatea TV, Gabriel Leş a fost întrebat ce s-ar întâmpla dacă România nu ar mai avea de unde să cumpere pulbere pentru muniţie, în condiţiile în care ţara noastră importă această pulbere din străinătate."Situaţia nu este una foarte simplă. Dacă ajungi la situaţia de război, lucrurile se complică foarte urgent. Binenţeles că Armata Română are stocuri, de armament, de muniţie, pentru a rezista astfel încât, conform regulilor, să poţi rezista până vin partenerii să te susţină (...) Noi putem să respectăm regulile la acest moment", a spus Leş.Întrebat dacă România este capabilă să reziste o săptămână în cazul unui conflict militar, Leş a spus: "We are NATO. Suntem în perioada în care sărbătorim 15 ani de când suntem în NATO. Atacul asupra unuia este atacul asupra tuturor şi eu cred în acest lucru. Noi suntem pregătiţi, nu suficient, şi de aceea încercăm să grăbim toate achiziţiile de produse militare de care avem nevoie"."Gândiţi-vă că, din păcate, şi o spun cu mare amărăciune în suflet, pentru o muniţie oarecum mică, pentru calibre foarte mici, la momentul acesta, nu facem nimic în ţară, decât asamblarea unei astfel de muniţii. În acest moment, pulberea se cumpără. Sunt pornite proiecte foarte ambiţioase, inclusiv pentru fabrica de pulberi de la Făgăraş. Este obligatoriu să avem o fabrică care să producă anumite lucruri, care sunt de importanţă majoră. Fabrica de la Făgăraş este prioritatea zero", a adăugat ministrul.Gabriel Leş a recunoscut că industria naţională de apărare este la "pământ"."Trăim o perioadă destul de dificilă, trebuie să recunoaştem acest lucru. Capabilităţile noastre sunt învechite din multe puncte de vedere şi de multă vreme. În ultimii 25 de ani, programele de achiziţii din cadrul Ministerului Apărării au fost foarte puţine şi s-au derulat pe o perioadă foarte lungă de timp. Nu erau bani. Din păcate, am făcut rău tuturor şi aici vreau să vă explic. În primul rând, Armata nu are ceea ce ar fi trebuit să aibe. Vreau să felicit militarii români şi personalul MApN, de la soldat până la general, pentru faptul că noi încă folosim acea tehnică şi este funcţională. Multă din această tehnică este uzată moral. Noi umblăm astăzi cu camioane de 30-40 de ani şi sunt funcţionale, din păcate cu posibilitatea să te lase 'tehnologia' din acel camion oricând. Să nu uităm că au fost şi accidente destul de grave cu astfel de camioane. Dar de aici până la a continua cu asemenea tehnică este foarte mult şi nu ne dorim acest lucru. 25 de ani de subfinanţate şi-au pus amprenta foarte grav şi asupra industriei specializate din România. Să nu uităm că industria de apărare pe care o avem este la pământ. Din păcate, este foarte slab tehnologizată. Nu s-a făcut cercetare şi dezvoltare în perioada asta şi nu mai avem capacitatea să oferim (...). Discutăm de nişte vremuri destul de dificile. Să nu uităm că ne aflăm în flancul estic cel mai îndepărtat", a explicat ministrul Apărării. AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)

