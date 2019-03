Ciclism: Norvegianul Alexander Kristoff (UAE Emirates) a câştigat cursa Gand-Wevelgem

16:30

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, duminică, pe Aeroportul Henri Coandă, că nu a simţit niciun fel de presiune în turneul de la Miami, acolo unde putea reveni pe prima poziţie WTA dacă disputa finala, precizând că a fost destule săptămâni pe locul 1 mondial.Ea s-a arătat mulţumită de faptul că a ajuns până în semifinalele turneului din SUA, dar şi de jocul prestat. "A fost foarte bine, sunt mulţumită de rezultat şi de felul cum am jucat. A fost o deplasare reuşită şi mă bucur că sunt acasă. Sunt mulţumită 100% de jocul meu, a fost un turneu foarte bun. Am avut meciuri grele, dar şi foarte bune. Rezultatul din finală nu prea contează pentru mine (Ashleigh Barty - Karolina Pliskova 7-6 (7/1), 6-3). Mă bucur pentru Barty pentru că a fost primul ei turneu mare câştigat. Cred că a meritat pentru că traversează o perioadă foarte bună şi chiar o felicit. Nu a fost încărcătură şi nici presiune pentru mine, am fost pe locul 1 destule săptămâni, aşa că nu mai e o presiune. A fost un meci bun la început (n.r. - în semifinale), dar apoi cu ploaia a fost diferit", a spus Halep la întoarcerea din SUA.Întrebată cum a fost colaborarea cu noul antrenor Daniel Dobre, jucătoarea a răspuns: "M-a ajutat foarte mult, sfaturile lui au fost foarte bune la fiecare meci. Faptul că am jucat atât de bine într-o perioadă atât de scurtă cu el a fost meritul lui şi chiar îi mulţumesc că a venit".Simona Halep a precizat că are aşteptări mari în ceea ce priveşte întâlnirea cu Franţa din semifinalele Fed Cup, programată la Rouen în 20-21 aprilie. "Aşteptările sunt mari pentru că îmi doresc foarte mult să câştigăm meciul de Fed Cup. Dar vedem cum o să ne descurcăm în faţa Franţei. Momentan sunt acasă şi voi începe pregătirea pe zgură. Nu pot să spun că suntem favorite, consider că meciul e echilibrat şi avem şansa noastră. Va fi greu, dar am mai jucat contra lor şi ştim oarecum ce trebuie să jucăm", a afirmat ea."Domnul căpitan Segărceanu a decis mereu echipa şi a făcut-o foarte bine după cum se pare. Noi ne adaptăm la decizii şi eu sunt concentrată pe ceea ce am de făcut, să îmi câştig punctele pentru ţară. Dar suntem o echipă destul de frumoasă şi atmosfera a fost minunată data trecută, sper să fie şi mai bine data aceasta", a adăugat Halep.Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost învinsă în două seturi, 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova din Cehia, în noaptea de joi spre vineri, în semifinalele turneului WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. În urma atingerii semifinalelor, Halep va urca pe locul 2 în clasamentul WTA care va fi anunţat săptămâna viitoare.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Ada Vîlceanu)