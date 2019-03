FCSB - CSU CRAIOVA, liveTEXT, FOTO + VIDEO ACUM » 45 de minute incendiare: Cicâldău egalează în prelungirile primei reprize

21:40

Roger Federer, 5 ATP, a obținut duminică seara cel de-al 100-lea trofeu al carierei, impunându-se la Miami în fața lui John Isner, 9 ATP, scor 6-1, 6-4, după o oră și două minute de joc.The Master in Miami That’s now 4 #MiamiOpen for @rogerfederer! : @TennisTV pic.twitter. ...