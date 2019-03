FCSB - CS U Craiova, 3-2 // Becali, mulțumit de echipa sa: „Am demonstrat că suntem mari” + „Nu știe nimeni de ce s-a anulat golul”

Patronul lui FCSB, Gigi Becali a comentat victoria echipei sale în meciul împotriva Craiovei, scor 3-2.„Ești echipă mare dacă câștigi meciul, am demonstrat că suntem o echipă mare. Am câștigat fix când am avut nevoie. Matei și Stoiam la vară, salut! Mi-a plăcuta Hora. Nu știe nimeni nici la ora asta de ce s-a anulat golul. Nimeni nu știe. Eu cred că rămâne CFR și FCSB pentru lupta la titlu, pentru Craiova e greu acum să mai spere. ...

