Tunisia: Liderii statelor arabe încearcă să obţină o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU privind Înălţimile Golan

01:30

Preşedintele ucrainean Petro Poroşenko, candidat pentru un al doilea mandat, i-a îndemnat duminică pe votanţii contracandidatului său Volodimir Zelenski să îl sprijine în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 21 aprilie, în care se va confrunta cu actorul ucrainean ieşit învingător în primul tur, transmite EFE."Aş dori să fac apel la generaţia tânără, la cei sub 30 de ani. Vă împărtăşesc pe deplin dorinţele voastre pentru realizarea unor schimbări calitative. Trebuie să ne unim şi să nu pierdem timpul", a declarat preşedintele ucrainean în conferinţa de presă organizată după publicarea sondajelor de opinie de la ieşirea din secţiile de votare, care îl situează pe locul al doilea, în urma actorului Volodimir Zelenski."Înţeleg pe deplin motivele dezamăgirii voastre. Vă ascult şi vă rog să mă ascultaţi la rândul vostru. Tot ceea ce am făcut în ultimii cinci ani este pentru tineri, pentru generaţia viitoare", a evidenţiat în discursul său politicianul ucrainean.Totodată, Poroşenko a mulţumit alegătorilor care l-au sprijinit, dar le-a reamintit că "aceasta nu este încă o victorie, ci un pas mare spre victorie". El a adăugat că "nu simte nicio euforie" la aflarea rezultatelor sondajelor şi înţelege "semnalul pe care societatea l-a dat actualului guvern"."Aceasta este o lecţie foarte grea pentru mine şi pentru întreaga noastră echipă. Este un motiv absolut serios pentru a tratat cu foarte multă atenţie greşelile făcute în ultimii ani. Dar doar cine nu face nimic, nu greşeşte", s-a justificat şeful statului ucrainean.În acelaşi discurs, preşedintele Poroşenko a calificat drept libere alegerile de duminică, dând asigurări că scrutinul s-a desfăşurat conform normelor Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). "Am avut mai puţine plângeri comparativ cu 2014. Nu au ajuns la mine rapoarte despre încălcări care ar putea afecta voinţa cetăţenilor. Am trecut testul pentru identitatea noastră europeană", a mai afirmat preşedintele ucrainean.Poroşenko a mai spus că imediat după a doua rundă a alegerilor din 21 aprilie va începe să lucreze pentru recăpătarea suveranităţii Ucrainei asupra regiunii Donbas şi a peninsulei Crimeea, anexată în 2014 de Rusia. El a promis, de asemenea, să facă tot posibilul pentru ca prizonierii din Donbas şi cei 24 de marinari reţinuţi în Rusia, în urma incidentului din luna noiembrie din Marea Neagră, să se întoarcă acasă.Conforma datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală, 63,9% din cei peste 34 de milioane de ucraineni chemaţi la urne şi-au exercitat duminică dreptul de vot. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)