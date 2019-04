Conferinţa Interparlamentară privind Viitorul Uniunii Europene - luni şi marţi, la Bucureşti

05:30

Preşedintele Comisie Europene Jean-Claude Juncker a declarat duminică seara că UE a avut "multă răbdare" cu britanicii în cazul Brexitului, dar că aceasta este pe cale să se epuizeze, informează AFP."Cu prietenii noştri britanici am avut multă răbdare, dar chiar şi răbdarea se epuizează. Aş dori ca în câteva ore sau zile Marea Britanie să ajungă la un acord în privinţa căii de urmat" a afirmat Jean-Claude Juncker, invitat la o emisiune a postului public de televiziune Rai 1."Până în ziua de azi ştim la ce a spus nu parlamentul britanic, dar nu ştim la ce spune da", a adăugat preşedintele Comisiei Europene.Referitor la organizarea unui nou referendum, Juncker a declarat că "este o chestiune care îi priveşte exclusiv pe britanici (...). Ei trebuie să decidă ce instrumente vor utiliza pentru a ajunge la capătul acestui proces".Întrebat asupra poziţiei Italiei în privinţa problemei migraţiei, Jean-Claude Juncker a afirmat că instituţia Comisiei Europene a "ajutat mult" din punct de vedere financiar Italia.Autorităţile de la Roma, aminteşte AFP, consideră că Italia nu a beneficiat suficient de solidaritatea celorlalte state membre ale UE pentru a gestiona influxul masiv de migranţi care ajunge pe ţărmurile sale.Guvernul populist italian şi ministrul acestuia de interne Matteo Salvini, la putere din iunie 2018, au decis să nu permită accesul în porturile sale pentru navele care acordă ajutor migranţilor în apele Mării Mediterane. Numărul migranţilor a scăzut simţitor în cursul anului trecut."În Comisia Europeană am ajutat mult Italia, nu ne prea place când Italia spune: 'ei doar vorbesc vorbe şi nu fac nimic'; nu este adevărat" a afirmat preşedintele Juncker."Am ajutat mai mult decât suficient Italia cu cel puţin un miliard de euro şi astfel Italia, care se confruntă cu acest influx masiv de refugiaţi, a putut beneficia de solidaritatea europeană, care poate nu este suficientă, dar în limitele posibilităţilor bugetare pe care le avem, am făcut tot ce am putut", a adăugat preşedintele Comisiei Europene. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)