DOCUMENTAR: 75 de ani de la naşterea coregrafului Cornel Patrichi

Coregraful şi dansatorul Cornel Patrichi s-a născut la 1 aprilie 1944, în Bucureşti. A absolvit Liceul de Coregrafie în 1962, fiind angajat, în acelaşi an, ca balerin la Teatrul "Constantin Tănase", unde a apărut în revista "Cărăbuş".În 1970 s-a angajat la Teatrul "Fantasio" din Constanţa, pe scena căruia a dansat opt ani, potrivit site-ului cinemagia.ro. A avut o contribuţie importantă la numeroase spectacole înregistrate la Televiziunea Română, unde a colaborat cu Valeriu Lazarov, Ovidiu Dumitru ori Alexandru Bocăneţ. Cornel Patrichi a afirmat că a colaborat cel mai bine cu acesta din urmă, pe care l-a cunoscut prin intermediul Doinei Levintza, soţia regizorului care şi-a pierdut viaţa la cutremurul din 1977. Colaborarea cu Alexandru Bocăneţ a fost fructuoasă de ambele părţi, emisiunea "Gala Lunilor" fiind una dintre cele mai îndrăgite din acea perioadă. Cornel Patrichi a lucrat, în 1987, timp de o lună la Dresden, în Republica Democrată Germană, apoi a plecat în Italia, unde s-a stabilit, deschizând o şcoală de balet. În 1999 s-a întors în ţară şi a realizat 88 de spectacole de balet în doar 11 luni, pentru emisiunea "Vineri seara, cu Florin Călinescu". A participat la emisiunea "Dansez pentru tine", ca membru al juriului. În ceea ce priveşte producţia cinematografică, a contribuit la filmele: "Mens sana in corpore sano" (1965), "Balul de sâmbătă seară", De trei ori Bucureşti (1968), ''Pădurea pierdută'', ''Pentru că se iubesc'', ''Cântecele mării'' (1971), ''Veronica'' (1972), "În noaptea asta toată lumea e a mea", ''Un august în flăcări'' (1974), ''Bună seara, domnule Wilde'', ''Actorul şi sălbaticii'', ''Alexandra şi infernul'' (1975), ''Gloria nu cântă'' (1976), ''Eu, tu şi Ovidiu'' (1977), ''Melodii, melodii'' (1978), "Detaşamentul Concordia" (1980), ''Sfârşitul nopţii'' (1982), ''Viraj periculos'' (1983), ''The King of Communism: The Pomp and Pageantry of Nicolae Ceauşescu'' (2002), precizează cinemagia.ro.A fost decorat cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler de către preşedintele României, la 23 februarie 2004.A fost căsătorit cu dansatoarea Cornelia Patrichi, cu care are un fiu, Alexandru. A murit la 5 aprilie 2016. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Alexandru Cojocaru)

