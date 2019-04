Andreea Marin a umilit-o pe Mihaela Rădulescu la TV: ”Încă nu am ajuns la fermă. E doar un vis, nu oricine poate să-l atingă cu mâna”

12:10

Mașină răstrunată la Constanța, chiar în mijlocul drumului. Accidentul a avut loc pe 30 martie, ora 18:55. Din fericire, nu au existat victime. Un bărbat de 73 ani, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultat 0. 26 mg/l alcool pur în aerul expirat, a condus un autoturism pe DN 39, dinspre Constanța […] The post Mașină răsturnată, la Constanța! Alcoolul a fost, din nou, de vină appeared first on Cancan.ro.