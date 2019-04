Strigător la cer! Ce s-a întâmplat cu cenușa Zinei Dumitrescu după ce a fost incinerată la Crematoriul Uman

13:20

Zina Dumitrescu, mama modei românești, a murit 28 martie 2019. Celebra creatoare de modă s-a stins din viață însă fără să-și vadă fiul, pe Cătălin Negreanu. Vedeta a fost, în cele din urmă, incinerată. Adriana Bahmuțeanu a lansat, însă, o adevărată bombă. Prezentatoarea TV susține că fiul Zinei Dumitrescu i-a vândut acesteia locul de veci. […]