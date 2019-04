GSP Live » Robert Niță este ACUM la GSP Live: „Antrenamentele cu Petrescu erau extrem de dure”

23:20

Devis Mangia, tehnicianul lui CS U Craiova, a analizat înfrângerea suferită de olteni în derby-ul cu FCSB, scor 2-3. „Am fost obligat să fac ceva schimbări. Fortes a făcut un meci bun, dar n-am avut prea mult timp să pregătim meciul. Am avut probleme în banda dreapta, Martic și Dimitrov nu au putut fi folosiți. Am jucat bine în prima repriză, dar am făcut greșeli la golurile lor. ...