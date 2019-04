Caz incredibil » Baschetbalistul Kristaps Porzingis , acuzat de viol

10:20

WTA a publicat azi noul clasament din circuitul feminin, actualizat după turneul de la Miami, câștigat de australianca Ashleigh Barty.Simona Halep, 27 de ani, a urcat o poziție și este pe locul doi, după ce a ajuns în semifinale la Miami. Halep are 5.782 de puncte și s-a apropiat de liderul Naomi Osaka, care are 6.021 de puncte.Pe locul 3 este Petra Kvitova, care are 5.645 de puncte. ...