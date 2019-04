Accident DEVASTATOR în Vâlcea: Două persoane au murit şi alte cinci au fost rănite după ce o maşină a pătruns pe CONTRASENS

13:40

Biagio Scrofani este inginer agronom, locuieşte în Iaşi şi de un an de zile şi-a deschis o afacere: cultivă usturoi. „Am venit la Iaşi şi mi-am făcut meseria în diverse firme, iar de anul trecut am plantat usturoi. Soiurile pe care le am sunt româneşti, o parte, dar şi din Spania. Mi-a fost greu sa mai găsesc seminţe româneşti de usturoi. S-au mai pierdut din tradiţiile legumicultorilor din aceste zone", a declarat italianul pentru Bună ziua, Iaşi. Italianul a făcut o comparaţie între agricultur...