ULTIMĂ ORĂ Anunț important făcut de Gigi Becali! FCSB a făcut azi două cereri IMPORTANTE: „Am făcut demersurile azi”

20:20

Gigi Becali a ținut să facă noi referiri la împrumutul pe care l-a făcut Astrei Giurgiu. Pe lângă faptul că a anunțat că banii au fost returnați, patronul FCSB a dezvăluit că pentru acei bani împrumutați a existat dobândă. „Toate împrumuturile au fost date cu dobândă. Cea mai mare din câte se putea. Am luat banii, dar i-am luat cu dobândă. 20% pe an e dobânda, noi am luat dobânda pentru 3 sau 4 luni. ...