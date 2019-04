Un nou protest al magistraților la Curtea de Apel din București

20:00

Cristina Șișcanu urmărește foarte atent ce se petrece pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Jurnalista este mereu pe fază pentru a le răspunde celor care îi scriu. "La această oră târzie încă nu dorm... abia am ajuns acasă (și nu am fost la distracție ) și sunt de o seninătate și am […] Post-ul Cristina Șișcanu își urmărește cu atenție fanii. A reacționat imediat: „Și ce cauți aici?” apare prima dată în Libertatea.ro.