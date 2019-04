Din păcate, e adevărat. Ministrul Sănătății a confirmat zvonurile în miez de noapte despre Ion Iliescu

18:20

În urmă cu puțin timp, purtătorul de cuvânt al Spitalului Elias din București a declarat că Ion Iliescu s-a prezentat la unitatea spitalicească astăzi pentru un control periodic, însă medicii au decis să-l transfere la Institutul C.C. Iliescu. Citește și: Ce este, de fapt, pericardita hemoragică, boala cu care a fost diagnosticat Ion Iliescu Ion Iliescu, […] The post Ion Iliescu, primele declarații oficiale despre starea de sănătate după ce s-a aflat că va fi operat pe inimă appeared first on Cancan.ro.