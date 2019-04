Tulcea: Plan de neutralizare pentru poluarea din apropierea plajei Vadu de la Marea Neagră

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) aşteaptă din partea proprietarului terenului planul de neutralizare a poluării cu hidrocarburi semnalată luna trecută în apropierea plajei Vadu, din judeţul Constanţa, parte a Rezervaţiei.Guvernatorul Rezervaţiei, Mălin Muşetescu, a declarat, pentru AGERPRES, că proprietarul terenului pe care s-a semnalat poluare evaluează situaţia în momentul de faţă."În zonă sunt două casete, aşa cum le spun specialiştii, în care s-au deversat reziduuri petroliere în anii '70-'80. Între timp, a apărut Rompetrol, iar conform legii, ei trebuie să acţioneze pentru neutralizarea hidrocarburilor", a afirmat Muşetescu.El a mai spus că în zonă nu au apărut mortalităţi avi-faunistice şi că, din datele pe care le are, pânza freatică nu este afectată."Din ce am înţeles, o casetă are 80 de centimetri adâncime, iar cealaltă are un metru şi jumătate. Nu ştim ce se întâmplă sub aceste adâncimi. Se forează, se vor face analize şi vom vedea cum este afectat mediul. Este o zonă cu o poluare istorică, dar asta nu înseamnă că nu trebuie intervenit de urgenţă", a menţionat guvernatorul Deltei.Potrivit sursei, societatea Rompetrol are obligaţia să prezinte ARBDD un plan de neutralizare a poluării cu hidrocarburi.Luna trecută, autorităţile au fost sesizate cu privire la poluarea unei zone din apropierea plajei Vadu, una din ultimele plaje sălbatice de la Marea Neagră. AGERPRES/(A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Oana Popescu, editor online: Simona Aruştei)

