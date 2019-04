Luis Lazarus, mesaj tranșant pentru fiul regretatei Zina Dumitrescu: “Cât de porc poți să fii ca să-ți duci mama la azil și…”

19:40

Biletul Zilei de astăzi cuprinde trei selecții din fotbal cu mari șanse de reușită cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Iată cum pariem: Prima selecție de pe Biletul Zilei vine de la duelul care va închide etapa a III-a din play-out-ul Ligii I unde FC Botoșani va primi pe teren propriu vizita formației Dunărea […] The post Biletul Zilei »» Pariem inteligent pentru un debut de lună „verde!” appeared first on Cancan.ro.