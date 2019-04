O PERSONALITATE PE ZI: Jurnalistul şi omul de televiziune Tudor Vornicu

08:20

Ziua internaţională a cărţii pentru copii, iniţiată de Consiliul Internaţional al Cărţilor pentru Tineri - International Board on Books for Young People (IBBY) este celebrată, în fiecare an, la 2 aprilie, cu ocazia aniversării povestitorului Hans Christian Andersen.Din 1967, organizaţia iniţiatoare marchează această zi pentru a inspira plăcerea de a citi şi pentru a promova cărţile pentru copii.Anual, o reprezentanţă naţională a IBBY are oportunitatea de a fi sponsor al manifestărilor de Ziua internaţională a cărţii pentru copii. Aceasta decide o temă şi invită un autor celebru din ţara gazdă să transmită un mesaj copiilor din întreaga lume şi un ilustrator cunoscut pentru a crea un afiş reprezentativ, potrivit www.ibby.org.În 2019, Lituania este sponsorul Zilei internaţionale a cărţii pentru copii.''Cărţile ne ajută să încetinim" este sloganul evenimentului din 2019, ales de autorul şi ilustratorul lituanian Kestutis Kasparavicius. Scriitorul transmite şi un mesaj cuprinzător: "Auzim tot mai des că trăim într-o eră a excesului de informaţie şi a agitaţiei. Dar, odată ce iei în mână o carte, totul se schimbă. Se pare că asta ne ajută să încetinim ritmul, cărţile au această calitate. (...) În cărţi lucrurile se petrec în linişte şi într-o ordine precisă, evenimentele din trecut se întretaie cu cele care încă nu s-au întâmplat. (...) Universul unei cărţi este fără margini, împleteşte realitatea cu imaginaţia şi fantezia. Cărţile ne ajută să nu ne grăbim, ne învaţă să observăm lucruri, ne determină să ne aşezăm pentru o vreme. (...) Şi nu ai mai trăit şi un alt miracol - că atunci când citeşti o carte şi cartea te citeşte pe tine? Da, cărţile îţi citesc fruntea, sprâncenele, colţurile gurii atunci când se ridică şi cad, dar, în primul rând şi cel mai important, cărţile citesc în ochii tăi."."Să fie cărţi interesante pentru cititori şi cititori interesanţi pentru cărţi!' - este urarea autorului din acest an, conform site-ului oficial al IBBY, www.ibby.org.În România sunt organizate evenimente dedicate acestei zile în numeroase oraşe. Manifestările includ activităţi în şcoli şi biblioteci publice, articole de promovare în presă, întâlniri cu autori şi ilustratori, concursuri literare, expoziţii de carte, de reviste şcolare şi de filatelie, momente artistice, ateliere de desen şi de integrame, jocuri şi întreceri sportive.International Board on Books for Young People, o organizaţie non-profit fondată la Zurich în 1953, este compusă din 75 de secţiuni naţionale din întreaga lume, care se angajează să aducă împreună cărţile şi copiii.IBBY încurajează publicarea şi distribuirea cărţilor de calitate pentru copii, în special în ţările în curs de dezvoltare. De asemenea, oferă susţinere şi instruire pentru cei implicaţi în educarea copiilor şi în literatura pentru copii. Organizaţia protejează şi susţine drepturile copilului conform Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, mai menţionează Consiliul Internaţional al Cărţilor pentru Tineri. AGERPRES/(Documentare - Roxana Mihordescu, editor: Daniel Olteanu, editor online: Daniela Juncu)