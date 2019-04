Cel mai scump TABLOU din lume, atribuit lui Da Vinci, ar fi DISPĂRUT

12:40

"Am aflat de la medici, azi de dimineaţă, că totul a decurs bine şi nu sunt probleme. De fapt, se anticipa, pentru că la C.C. Iliescu sunt nişte specialişti foarte buni în astfel de intervenţii chirurgicale. Aşteptăm un răspuns mai detaliat în jur de ora 14.00-14.30 şi sperăm să şi vorbim la telefon cu preşedintele Iliescu în această după-amiază. Nu am vorbit aseară. Nu am putut să dau de dânsul. Când am aflat, era deja în drum, în Salvare, dinspre Elias spre C. C. Iliescu, împreună cu soţia şi...