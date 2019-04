Haltere: Sperăm să ne întoarcem cu cel puţin 2-3 medalii de aur de la Europene, afirmă Nicu Vlad

14:50

Protocolul semnat marţi, la Guvern, pentru dezvoltarea unor programe de sprijinire a persoanelor cu tulburare din spectrul autist (TSA) reprezintă "un moment istoric", a declarat Manuela Hărăbor, consilier onorific al premierului, care a adăugat că este nevoie de solidaritate la nivelul societăţii faţă de această cauză."Am şi uitat de câte ori am fost în această clădire, am uitat cu câţi prim-miniştri am vorbit de-a lungul anilor. (...) Este prima dată când nu numai că un prim-ministru al României ne-a invitat, şi-a arătat empatia şi simpatia faţă de noi, dar a şi acţionat. Mulţumesc Guvernului şi membrilor Guvernului care sunt aici, pentru că nu a fost nevoie de foarte multă muncă de lămurire pentru a-i face să înţeleagă că, dacă vorbim de drepturile cetăţenilor români, apoi să vorbim de drepturile tuturor cetăţenilor români, respectiv ale acestor copii, tineri, adulţi diagnosticaţi cu autism. Protocolul care s-a semnat astăzi cred că este un moment istoric, pentru că este prima dată, şi subliniez lucru ăsta, când se întâmplă ceva. Am toată speranţa că este un prim pas şi că de aici se vor naşte foarte multe lucruri bune", a spus Hărăbor, la Palatul Victoria.La sediul Guvernului a fost semnat un protocol de colaborare între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Finanţelor Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care are ca scop dezvoltarea şi implementarea unor programe destinate îmbunătăţirii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist la servicii integrate de sănătate, sociale şi de educaţie.Manuela Hărăbor a subliniat că şi restul societăţii civile ar trebui să înţeleagă că persoanele afectate de autism "nu duc o bătălie politică"."Pe Andrei (fiul său în vârstă de 29 de ani care suferă de o tulburare din spectrul autist - n.r.) puţin îl interesează cum se numeşte preşedintele ţării şi din ce partid vine sau cum se numeşte prim-ministrul României sau din ce partid vine. Ceea ce trebuie să facem în continuare - să fim într-adevăr uniţi şi (...) să facem un bine tuturor, până la urmă", a transmis Hărăbor, care activează de mai mulţi ani pentru promovarea acţiunilor de conştientizare şi de sprijinire a persoanelor cu TSA. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stănescu, editor online: Adrian Dădârlat)