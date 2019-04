Rudele Darianei Pâlcău sunt în stare de șoc! Ce mesaje au transmis după ce au aflat că a fost spulberată pe o trecere de pietoni

08:30

Foarte multă lume este curioasă să înțeleagă cum anume se pot câștiga bani din YouTube, iar George Buhnici explică alături de un alt vlogger celebru care este media câștigurilor lunare pe care ei le au de pe urma conținutului video. Gigantul website, accesat zilnic de miliarde de oameni din toată lumea, a devenit în ultimii […] The post Cați bani a câștigat George Buhnici într-o singură lună din YouTube. Vedeta Pro Tv și-a cumpărat Tesla Model 3 appeared first on Cancan.ro.