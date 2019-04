Furnizorii de energie trag un semnal de ALARMĂ: Firmele vor renunţa la clienţii CASNICI şi vor dispărea de pe piaţă

15:50

"Să fii pus sub acuzare că nu ai respectat o lege pe care tu ai făcut-o în Parlamentul României şi eşti cel mai îndreptăţit să ştii spiritul şi litera acestei legi mi se pare exagerat şi cred cumva că are legătură cu coordonarea campaniei, că suntem în buza campaniei. De fiecare dată când a urmat o campanie electorală, am fost chemat la DNA", a declarat, la ieşirea de la sediul DNA, Mircea Drăghici. • Procurorii nu au comunicat oficial, până la data transmiterii ştirii, care sunt acuzaţiile care...