Viorica Dăncilă l-a acuzat pe şeful statului că a transformat şedinţa solemnă a Parlamentului în campanie electorală: „Îmi cer scuze eu!”

Medicul primar cardiolog la Spitalul Universitar de Urgență București Cristian Udroiu a vorbit, printre altele, la Interviurile Libertatea despre pericardita lichidiană hemoragică, afecțiunea pentru care a fost operat Ion Iliescu. Renumitul doctor a fost invitatul jurnalistei Adriana Nedelea. Acesta a precizat că această boală nu are legătura cu vârsta, dar se întâlnește frecvent la pacienți […] Post-ul 5 factori de risc major pentru bolile cardiace. Medicul cardiolog Cristian Udroiu: „E un șoc să am pacienți sub 40 de ani!” apare prima dată în Libertatea.ro.