De ce să cumpărați becuri led dintr-un magazin online?

16:10

Mick Schumacher, fiul septuplului campion mondial Michael Schumacher, a debutat azi pentru Ferrari într-o mașină de Formula 1.Mick Schumacher, 20 de ani, pilot al Ferrari Driver Academy, a făcut azi mai multe teste cu monopostul F1 pe circuitul de la Bahrain, unde în weekend a avut loc cursa câștigată de Lewis Hamilton.Any first F1 test is special for the driver This one is for a lot of you, too @SchumacherMick on track in the @ScuderiaFerrari #F1 #F1Testing pic. ...