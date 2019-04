Statul român a finanţat cu 220 de mil. lei filme cu Gerard Butler, Keira Knightley şi Mel Gibson

08:10

Cele mai responsabile companii din România: Coca-Cola HBC - La tineri este puterea Autor: Andra Stroe Postat la 02 aprilie 2019 2 afişări În România, 2 din 10 absolvenţi de liceu nu se înscriu la examenul de bacalaureat, 3 din 10 absolvenţi nu promovează examenul de bacalaureat, procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 20 şi 24 de ani din categoria NEET (Not Employed, in Education or Training) din România a fost de 21,6%, faţă de media la nivel european de 15,5% (Eurostat, 2017), iar 440.000...