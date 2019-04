ALERTĂ! Guvernul Dăncilă decalsifică documentele Finanțelor lui Ceaușescu

13:00

Si ce poate fi mai potrivit pentru asta decat un pat confortabil, o lenjerie moale si catifelata, perne pufoase si alte accesorii de pat pline de culoare? Parca reusim sa ne incarcam bateriile mai bine daca avem la dispozitie astfel de ajutoare si sincer vorbind, meritam un astfel de rasfat cand ajungem acasa dupa o zi incarcata de intalniri extenuante, de telefoane care nu inceteaza sa sune si de mail-uri care se pravalesc peste noi cu nemiluita… Am inceput sa fim mai atenti cu somnul nostru, sa fim mai pretentiosi cu calitatea produselor de pat si asta se vede in situatiile financiare ale companiilor care comercializeaza accesorii de pat. Iata cum aratau cifrele de afaceri si profitul a patru astfel de companii. Cifra de afaceri Profit STUDIO MODERNA (dormeo.ro) Povestea Studio Moderna a inceput in 1992, intr-un orasel din centrul Sloveniei, cu vanzarea unui dispozitiv impotriva durerilor de spate. De atunci si pana azi, Studio Moderna a vandut cu succes saltele si accesorii de pat, produse pentru gatit, aparate de fitness si multe alte produse pentru uz casnic, avand in portofoliu marci renumite precum Kosmodisk, Top Shop, Delimano, Dormeo sau Wellneo. Succesul extraordinar al Studio Moderna se datoreaza teleshopping-ului, care este principalul canal de vanzare al produselor sale. Astazi, Studio Moderna este liderul e-comertului multi-channel si al platformei direct-la-consumator in Europa Centrala si de Est (ECE) si Rusia, dar are si magazine de desfacere in peste 21 de tari europene, unde clientii pot incerca produsele vazute la televizor. Dormeo este una din marcile cele mai profitabile pentru companie, impunandu-se pe piata cu produse inovative si de inalta calitate. Pe langa confortabilele saltele de spuma, Dormeo are o gama variata de produse, incluzand lenjerii de pat, perne, pilote si alte accesorii de pat. Din 2002 de cand este prezenta in Romania cu marca Dormeo, Studio Moderna si-a crescut afacerile si vanzarile in mod simtitor. Astfel, in 2017 cifra de afaceri a companiei a ajuns la valoarea de 261 de milioane de RON, cu 17,5% mai mult fata de 2016 si cu 50% fata de acum 4 ani. Viitorul suna bine pentru companie, mai ales ca a inregistrat in 2017 un profit frumos de 5,8 milioane de RON, o valoare aproape tripla fata de cea inregistrata in anul precedent. MOD ELLE COMPANY (dormisete.ro) Mod Elle Company este o companie romaneasca care si-a inceput activitatea in domeniul productiei de articole textile pentru casa in 1994, ca afacere de familie. Astazi compania este un furnizor important pe piata de profil din Romania si are in portofoliu marci proprii precum Dormisete, Modecor, Cottonissima si Mod-Elle. Compania se bazeaza pe vanzarea produselor in marile retele de hipermarketuri, in unitati hoteliere, restaurante si institutii sociale, insa detine si magazinul online dormisete.ro pentru consumatorii directi. Vanzarile companiei au fost oscilante de-a lungul timpului. Dupa o perioada de cativa ani in care incasarile au scazut simtitor (2008-2014), in 2015 compania parea ca incepe sa-si revina, inregistrand cresteri in urmatorii doi ani consecutivi (2015 si 2016). Insa in 2017 incasarile au scazut din nou, compania inregistrand o cifra de afaceri de 2,5 milioane de RON, o valoare cu 16% mai mica fata de anul anterior. Aceleasi oscilatii au putut fi observate si in cazul profitului companiei. Dupa cresterile din 2015 si 2016, in 2017, Mod Elle a inregitrat o scadere a profitului de 7%, ajungand la o valoare de 46.144 de RON. CEBO POINT (pentru-pat.ro) Infiintat in 2012, magazinul online pentru-pat.ro comercializeaza o gama variata de modele de lenjerii de pat, perne, pilote si alte accesorii de pat. Bazandu-se doar pe vanzarea online, compania a reusit sa-si creasca veniturile in mod considerabil in ultimii 4 ani. Daca in 2014 incasarile companiei de-abia atingeau valoarea de 3.000 de RON, in 2017 Cebo Point a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de 815.000 de RON.Cu atentia indreptata spre cresterea vanzarilor, compania a neglijat profitul, ajungand ca in ultimii doi ani (2016 si 2017) sa inregistreze pierderi semnificative. Astfel, dupa un profit de 53.000 de RON in 2015, in 2016 compania a reusit performanta negativa de a avea o pierdere 213.000 de RON. Anul urmator, Cebo Point a dat semne ca-si revine, insa nu suficient pentru a ajunge pe plus. Astfel in 2017 compania a inregistrat o pierdere de 141.000 de RON si este de urmarit ce se va intampla in anii care vor urma. ARMONIA TEXTIL (armoniatextil.ro) Armonia Textil este un producator roman de lenjerii de pat cu sediul in Afumati. Compania dispune de propriul atelier dotat cu statii de lucru performante, o sala de croit si o magazie pentru depozitare. Infiintata in 2011, compania a avut un relativ succes in primii ani de functionare, insa pe masura ce competitia pe aceasta piata a devenit din ce in ce mai mare si importurile de lenjerii si accesorii de pat s-au intensificat, Armonia Textil a inceput sa piarda teren. Din 2014 pana azi, vanzarile companiei au scazut cu o viteza incredibila. Daca in 2014 Armonia Textil se putea mandri cu o cifra de afaceri in valoare de 2,4 milioane de RON, in 2017 vanzarile nu au trecut de suma de 429.000 de RON. Cu siguranta ca firma are nevoie de o strategie noua, eficienta, pentru a se putea mentine in continuare pe aceasta piata.Cu toate ca vanzarile nu au mers deloc bine, profitul firmei a avut de castigat. In 2017 compania a avut un profit in valoare de 109.800 de RON, in crestere fata de anii anteriori.Reclama de la televizor are o influenta covarsitoare asupra vanzarilor. Firmele ale caror produse sunt difuzate in fiecare zi pe micul ecran castiga mult teren in fata celorlate companii, insa e de retinut ca nu doar publicitatea este importanta. Mai este nevoie si de o adaptare la cerintele in continua schimbare ale consumatorilor. Designul, imprimeurile de pe tesaturi, paleta cromatica si calitatea materialelor sunt esentiale si trebuie imbunatatite constant pentru a fi pe gusturile din ce in ce mai sofisticate ale clientilor. 