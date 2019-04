200 de kilograme de cocaină au fost găsite plutind în derivă în Marea Neagră

21:40

Theresa May va cere Uniunii Europene o prelungire a termenului Brexit pentru a avea timp să depășească blocajul din Parlament. De asemenea, premierul spune că vrea să se întâlnească cu liderul laburiștilor, Jeremy Corbyn, pentru a stabili un plan privind relația viitoare cu UE. May a transmis că dorește ca extinderea să fie "cât mai […]